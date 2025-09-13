Agarrada a homem especial, Catarina Miranda quebra o silêncio: «tenho aqui alguém que…»

Catarina Miranda já deu as primeiras declarações depois de ficar em segundo lugar na grande final do Big Brother Verão. A concorrente fez uma sessão fotográfica ao lado de Afonso Leitão, por quem diz estar apaixonada, e mostrou-se grata por o ter ao seu lado.

Miranda afirmou estar feliz, mesmo após ter falhado a Vitória. A final foi renhida até ao último segundo e Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso Leitão, sagrou-se a grande vencedora.

«Obrigada por tudo, meus queridos! Não estou triste, estou muito feliz, porque não ganhei 30 mil euros, mas tenho aqui alguém que me ajuda a ganhar muito mais», declarou a jovem.

«A vida segue e vocês já sabem: quando eu voltar, não prometo nada, mas vou entregar tudo!», disse ainda.

As primeiras palavras de Jéssica após a vitória surpreendente no Big Brother Verão

Numa final muito renhida, Jéssica Vieira derrotou Catarina Miranda e sagrou-se a grande vencedora do Big Brother Verão Logo após receber o prémio, Jéssica deu a primeira entrevista após a grande vitória.

«Sem vocês isto não acontecia. Obrigada por terem acreditado, por estarem do meu lado e verem o que muita gente não conseguiu vir», declarou, mostrando estar incrédula com o resultado.

«Nem nos meus melhores sonhos, quando oiço o meu nome sinto que o meu coração parou», acrescentou.

Jéssica frisa ainda que o segredo da vitória foi a sua autenticidade. «Fui eu e só eu. Não mudava nada».