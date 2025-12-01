Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Ao Minuto

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

10:18
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
06:57

10:18
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
06:57

10:17
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
06:57

10:17
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
06:57

10:15
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
06:57

10:08
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
06:25

10:07
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
06:25

10:04
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
01:41

12:06
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
04:18

11:58
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
02:10

11:52
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
06:58

11:51
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
06:58

11:36
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
04:13

11:36
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
04:13

11:35
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
04:13

10:08
O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

  • Secret Story
  • Há 2h e 6min
Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...» - Big Brother

Catarina Miranda fez uma partilha romântica dedicada ao namorado e aproveitou para lançar uma farpa.

Hoje é um dia muito especial para Catarina Miranda e Afonso Leitão. O casal, que se conheceu no Big Brother Verão, completa dois meses de namoro e assinalou a data de forma única.

No Instagram, a ex-concorrente do Big Brother publicou uma fotografia romântica ao lado do namorado. «Dois meses de namoro e ele ainda não fugiu… sucesso!», pode ler-se, na descrição.

Pode ver aqui o registo em questão:

Os fãs ficaram rendidos aos registos. «Que seja para sempre ❤️», «São tão bonitos! 🤍», «os mais fofos que seja assim sempre❤️», «Que sejam sempre assim , felizes ❤️», «A melhor dupla de sempre , torci e torço para que sejam muito felizes ❤️», «Que a felicidade perdure no tempo e que a paixão se transforme em amor♥️», pode ler-se.

Percorra a nossa galeria e veja as fotos mais românticas de Afonso e Miranda

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

