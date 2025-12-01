Catarina Miranda celebra marco importante ao lado de Afonso Leitão e manda 'boca': «Ainda não fugiu...»

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Hoje é um dia muito especial para Catarina Miranda e Afonso Leitão. O casal, que se conheceu no Big Brother Verão, completa dois meses de namoro e assinalou a data de forma única.

No Instagram, a ex-concorrente do Big Brother publicou uma fotografia romântica ao lado do namorado. «Dois meses de namoro e ele ainda não fugiu… sucesso!», pode ler-se, na descrição.

Pode ver aqui o registo em questão:

Os fãs ficaram rendidos aos registos. «Que seja para sempre ❤️», «São tão bonitos! 🤍», «os mais fofos que seja assim sempre❤️», «Que sejam sempre assim , felizes ❤️», «A melhor dupla de sempre , torci e torço para que sejam muito felizes ❤️», «Que a felicidade perdure no tempo e que a paixão se transforme em amor♥️», pode ler-se.