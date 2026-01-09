Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso

Ao Minuto

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim» - Big Brother
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora» - Big Brother
Catarina Miranda sobre relação com Afonso Leitão: «É melhor ainda cá fora»

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?» - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão - Big Brother
Catarina Miranda anuncia novidade ao lado de Afonso Leitão

Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade» - Big Brother
Catarina Miranda revela: «Venho cá para contar uma novidade»

Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9» - Big Brother
Catarina Miranda revela os seus concorrentes favoritos do «Secret Story 9»

Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa - Big Brother
Catarina Miranda revela o que falta fazer com Afonso Leitão fora da casa

Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega» - Big Brother
Cristina Ferreira recebe Catarina Miranda em televisão: «Tenho aqui uma colega»

Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços» - Big Brother
Kina recorda forte relação com ex-companheiro: «Morreu-me nos braços»

Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca» - Big Brother
Em criança, Kina "previu" o acidente de mota do pai: «A minha avó bateu-me na boca»

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator - Big Brother
Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?» - Big Brother
Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...» - Big Brother
Cláudio Ramos esclarece apoio a Jéssica Vieira: «Ao contrário do que foram escrevendo...»

Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa» - Big Brother
Viriato Quintela sobre Jéssica Vieira: «Ela é maravilhosa»

Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda - Big Brother
Viriato Quintela reage às polémicas com Catarina Miranda

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story - Big Brother

O reality muda mas não para: acompanhe-nos agora no Secret Story

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso

Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso - Big Brother

Catarina Miranda sonha todos os dias com o pedido de casamento. A ex-concorrente deixou uma mensagem com uma indireta para Afonso Leitão

Catarina Miranda tem o sonho de casar e não há um dia em que não pense nisso. A ex-concorrente, que namora com Afonso Leitão, deixou-lhe uma indireta através das redes sociais.

«Quem me conhece sabe que eu quero muito casar, eu sonho com esse dia assim todos os dias. Já sei como é que eu quero, já sei tudo, já sei quem é que eu quero. Mas também quem eu quero também não é muito difícil, porque eu não quero muita gente no meu casamento, porque eu gosto de coisas pequenas e eu sou contra aquelas pessoas que convidam a prima e o namorado novo da prima, o amigo. Não! Só vai realmente quem está lá para nós nos bons e nos maus momentos, eu sonho com esse dia todos os dias», declarou, fazendo questão de frisar que o casamento «não depende de si».

«Porque eu já fiz tanta coisa nesta vida, não vou ser eu a pedir o Afonso em casamento, como é óbvio. Mas pronto, quiçá um dia acontece», insistiu.

«Também se não acontecer, era porque não era para ser para mim, que eu acredito nisso, nessas coisas. Mas quiçá um dia, eu já me imagino assim vestida de noiva», reforçou.

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho 

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão mais próximos do que nunca e preparam-se para mais uma viagem em casal. A finalista do Big Brother Verão anunciou no Instagram que ainda antes do Natal, vai viajar para Cabo Verde com o namorado e «futuro marido». «Quinta-feira eu e o meu futuro marido vamos para Cabo Verde. Nós arranjámos uma viagem à própria da hora, porque só soubemos disto há uns dias e decidimos ir para Cabo Verde, assim como quem não quer a coisa, de última hora». 

O casal conheceu-se no Big Brother Verão e desde então tem-se mostrado inseparável. Em apenas três meses, desde a saída do programa, Miranda e Afonso já viajaram juntos para Milão, criaram também uma marca, a ‘Cale Shop’ e até já vivem juntos

A viagem que fizeram a Milão foi recheada de peripécias e isso levou o casal a colocar tudo nas mãos de uma agência de viagens, para não correrem tanto risco. «Graças a Deus que a viagem foi planeada desta vez por uma agência de viagens.», frisa.  

O casal tem sido alvo de várias alegações de separação e isso fez com que Catarina começasse a tomar medidas. «Hoje passámos na Louis Vuitton e cada vez que sai na imprensa que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel. Por isso está aqui o meu segundo anel de namoro», revela.  

Temas: Catarina Miranda Afonso Leitão

