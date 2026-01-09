Catarina Miranda exige ser pedida em casamento e esta foi a indireta que deixou a Afonso

Catarina Miranda tem o sonho de casar e não há um dia em que não pense nisso. A ex-concorrente, que namora com Afonso Leitão, deixou-lhe uma indireta através das redes sociais.

«Quem me conhece sabe que eu quero muito casar, eu sonho com esse dia assim todos os dias. Já sei como é que eu quero, já sei tudo, já sei quem é que eu quero. Mas também quem eu quero também não é muito difícil, porque eu não quero muita gente no meu casamento, porque eu gosto de coisas pequenas e eu sou contra aquelas pessoas que convidam a prima e o namorado novo da prima, o amigo. Não! Só vai realmente quem está lá para nós nos bons e nos maus momentos, eu sonho com esse dia todos os dias», declarou, fazendo questão de frisar que o casamento «não depende de si».

«Porque eu já fiz tanta coisa nesta vida, não vou ser eu a pedir o Afonso em casamento, como é óbvio. Mas pronto, quiçá um dia acontece», insistiu.

«Também se não acontecer, era porque não era para ser para mim, que eu acredito nisso, nessas coisas. Mas quiçá um dia, eu já me imagino assim vestida de noiva», reforçou.

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão mais próximos do que nunca e preparam-se para mais uma viagem em casal. A finalista do Big Brother Verão anunciou no Instagram que ainda antes do Natal, vai viajar para Cabo Verde com o namorado e «futuro marido». «Quinta-feira eu e o meu futuro marido vamos para Cabo Verde. Nós arranjámos uma viagem à própria da hora, porque só soubemos disto há uns dias e decidimos ir para Cabo Verde, assim como quem não quer a coisa, de última hora».

O casal conheceu-se no Big Brother Verão e desde então tem-se mostrado inseparável. Em apenas três meses, desde a saída do programa, Miranda e Afonso já viajaram juntos para Milão, criaram também uma marca, a ‘Cale Shop’ e até já vivem juntos.

A viagem que fizeram a Milão foi recheada de peripécias e isso levou o casal a colocar tudo nas mãos de uma agência de viagens, para não correrem tanto risco. «Graças a Deus que a viagem foi planeada desta vez por uma agência de viagens.», frisa.

O casal tem sido alvo de várias alegações de separação e isso fez com que Catarina começasse a tomar medidas. «Hoje passámos na Louis Vuitton e cada vez que sai na imprensa que nós terminámos, o Afonso é obrigado a dar-me um anel. Por isso está aqui o meu segundo anel de namoro», revela.