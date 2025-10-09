Catarina Miranda faz a maior declaração de amor de sempre - e Afonso Leitão reagiu assim

Todas as imagens do pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

Hoje é um dia especial para Catarina Miranda e Afonso Leitão. O ex-concorrente do Big Brother Verão completa 25 anos de vida e a data especial foi assinalada pela namorada com uma dedicatória muito apaixonada.

Nos stories do Instagram, Catarina Miranda partilhou um conjunto de registos ao lado do companheiro. «Hoje o meu melhor amigo, namorado e parceiro de vida faz 25 aninhos», começou por escrever, na legenda daquela publicação.

«A nossa vida mal começou e eu já sou a mulher mais feliz do mundo ao teu lado», acrescentou.

Afonso Leitão não ficou indiferente à partilha da namorada e reagiu: «Amo-te muito».

Pode ver aqui a publicação em causa:

Mudou por ela? Afonso Leitão mostra faceta desconhecida ao lado de Catarina Miranda

Catarina Miranda está a viver uma fase de puro romantismo ao lado do namorado, Afonso Leitão. O casal, que assumiu publicamente a relação na estreia do programa Momento Certo, da TVI, continua a mostrar-se mais unido do que nunca.

Durante uma escapadinha ao Porto, Catarina recorreu às stories do Instagram, na noite da passada segunda-feira, 6 de outubro, para partilhar alguns momentos ternurentos com o namorado.

Numa das partilhas, a ex-concorrente do Big Brother Verão mostrou um lado mais descontraído e carinhoso do companheiro. «Já lá vai o tempo das noitadas… como as coisas mudam», escreveu, divertida, na legenda do registo onde Afonso surge a descansar no seu colo, um momento que não passou despercebido aos seguidores.

Desde que assumiram o namoro em direto, Catarina e Afonso têm conquistado os fãs com a cumplicidade e ternura que mostram nas redes sociais, e esta viagem ao norte do país veio provar que o amor entre os dois está mais forte do que nunca.