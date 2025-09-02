Catarina Miranda faz dança sensual a Afonso, mas a reação do concorrente não é a melhor

O clima aqueceu na Malveira, tudo porque Catarina Miranda decidiu fazer uma ‘dança sensual’ a Afonso Leitão. Tudo começou com uma conversa quente, depois da gala deste domingo, dia 31 de agosto. Catarina Miranda, visivelmente entusiasmada por continuar na casa, lançou a provocação: «Eu até comemorava a minha salvação hoje», deixando clara a intenção de celebrar de forma especial com Afonso e acabou por admitir que, o que queria mesmo era «fazer amor» com ele.

A troca de palavras rapidamente evoluiu para algo mais físico. Quando começou a tocar uma música sensual, Miranda deu asas à imaginação e protagonizou uma dança provocadora, subindo para cima de Afonso e acompanhando os gestos ao ritmo da música. Afonso Leitão, apanhado de surpresa, reagiu com algum desconforto e respondeu com humor: «És maluca».

O momento foi interpretado como mais uma prova da crescente proximidade entre os dois concorrentes. Catarina Miranda tem sido clara nas suas intenções e não esconde o que sente. Já afirmou, por várias vezes, que está apaixonada por Afonso, ao passo que o colega continua a evitar declarações sobre o tema, mantendo-se em silêncio quanto aos seus sentimentos.

Apesar da postura reservada de Afonso, o envolvimento entre os dois tem sido evidente para os espectadores, que acompanham de perto esta ligação cada vez mais intensa dentro da casa.