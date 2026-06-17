Catarina Miranda gasta milhares em compra de luxo. E faz questão de mandar um recado ao Ex Afonso Leitão

Catarina Miranda voltou a dar que falar nas redes sociais ao partilhar com os seguidores a sua mais recente conquista: um novo automóvel. A ex-concorrente dos reality shows mostrou-se radiante com a aquisição e aproveitou o momento para deixar uma mensagem que muitos interpretaram como uma indireta ao ex-namorado.

Na fotografia em que surge junto ao novo carro, Catarina escolheu como banda sonora o tema “Banco do Carona”, uma escolha que não passou despercebida aos fãs e que rapidamente gerou comentários nas redes sociais.

A acompanhar a publicação, a ribatejana escreveu uma legenda carregada de significado: “Não foi sorte. Foi estrada longa, decisões difíceis e foco no destino certo.”

A frase foi vista por muitos seguidores como uma reflexão sobre o seu percurso pessoal e profissional, mas também como uma possível mensagem dirigida a alguém do passado. A escolha da música apenas veio alimentar as especulações.

Nos comentários, multiplicaram-se as felicitações pela nova conquista, com vários fãs a destacarem a determinação e a capacidade de trabalho de Catarina.