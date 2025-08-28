Catarina Miranda: Todos os homens que marcaram a sua vida nos reality shows

Catarina Miranda tem em Afonso Leitão o seu maior aliado desde que entrou no Big Brother Verão. Assim que regressou à casa mais vigiada do País, Catarina Miranda apontou todas as baterias ao ex-namorado de Jéssica Vieira. E conseguiu: Está neste momento apaixonada pelo ex-paraquedista. Contudo, esta não é a primeira vez que a concorrente de Almeirim tem história com concorrentes do sexo masculino dentro do programa.

Logo no primeiro reality show em que entrou e que acabou expulsa diretamente, Catarina Miranda deu que falar com as suas interações com David Maurício, Fábio Caçador, Nelson Fernandes e João Oliveira. Aliás, foi ao perder a cabeça num confronto com João que acabou a ser expulsa do programa.

Ainda no Big Brother 2024, Catarina Miranda viria a fazer dois grandes amigos, que ainda a acompanham nos dias de hoje: Luís Fonseca e Sérgio Duarte.

Catarina Miranda teve uma passagem curta pelo Dilema, mas as suas interações com Diogo Marcelino deram também muito que falar.

