Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

22:39
Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!» - Big Brother
08:43

Miranda vs. Jéssica - O confronto que subiu de tom em direto: «Não fizeste de colchão!»

22:27
Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?» - Big Brother
06:47

Afonso Leitão e Viriato Quintela em confronto: «Porque é que não me dás uma resposta!?»

22:14
O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos - Big Brother

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

22:12
Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...» - Big Brother
04:39

Afonso Leitão aceita desafio insólito que envolve Jéssica: «A Miranda vai-me matar...»

22:06
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa - Big Brother
05:48

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

21:59
Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
05:32

Jéssica Vieira reage em direto ao jantar romântico de Catarina Miranda e Afonso Leitão

21:09
Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério - Big Brother
00:56

Catarina Miranda lança-se e mostra a Afonso Leitão como é que se dá um beijo a sério

20:11
Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...» - Big Brother
03:24

Jéssica revela não ter tido uma explicação para o fim do namoro com Afonso: «A forma como tudo foi descartado...»

20:07
Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento» - Big Brother
03:24

Depois de momento romântico entre Miranda e Afonso, Jéssica chora: «Ainda tenho algum sentimento»

19:55
Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico? - Big Brother
03:22

Jéssica Vieira com ciúmes de Catarina Miranda e Afonso depois de jantar romântico?

19:50
Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?» - Big Brother
08:20

Jantar romântico e um presente especial! Afonso Leitão derretido com Catarina Miranda: «Isto é um pedido de namoro?»

19:49
Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...» - Big Brother
03:12

Bruna em lágrimas: «Isto aconteceu comigo...»

19:30
Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio» - Big Brother
05:23

Afonso Leitão faz agradecimento especial a uma concorrente: «O meu maior apoio»

19:29
Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca - Big Brother

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

19:25
Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...» - Big Brother
03:58

Jéssica Vieira sobre Catarina Miranda: «A Miranda é um...»

19:17
Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias» - Big Brother
05:30

Alta tensão! Catarina Miranda e Afonso Leitão contra Viriato: «Se não fosse ele, tu não aparecias»

18:41
O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom - Big Brother
04:17

O bate boca de Catarina Miranda e Ana Duarte que levou uma dinâmica a subir de tom

18:32
Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão» - Big Brother
04:01

Depois de ouvir conversa de Afonso, Jéssica acusa-o no confessionário: «Está demasiado pavão»

18:23
As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa - Big Brother
03:11

As imagens que estão a dar que falar! Veja a discussão entre Catarina Miranda e Jéssica que deixou um clima tenso na casa

18:23
Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
02:06

Troca de carícias acaba em picardia entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

17:46
Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...» - Big Brother
05:16

Viriato Quintela reage a provocações de Catarina Miranda: «Podes achar que és uma grande jogadora...»

17:29
Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...» - Big Brother
07:57

Catarina Miranda lança indireta: «Nomeiam as pessoas porque têm medo...»

16:41
Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas» - Big Brother
06:28

Batatas queimadas de Catarina Miranda criam alarido. A chefe de cozinha justifica: «Não estão queimadas, estão caramelizadas»

16:15
Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam» - Big Brother
07:05

Viriato faz confidência a Jéssica Vieira: «Não quero que determinadas coisas se saibam»

16:04
Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!» - Big Brother
04:58

Jéssica Vieira alterada por causa de Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Que fale agora!»

Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

Big Brother
Ontem às 19:29

  • Ontem às 19:29
Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca - Big Brother

Catarina Miranda conquistou um jantar romântico com Afonso Leitão no Big Brother Verão e até lhe ofereceu uma pulseira de marca com o 'nome de casal' de ambos. Será que o vai conseguir conquistar?

Catarina Miranda fez de tudo para conquistar um jantar romântico com Afonso Leitão no Big Brother Verão — e conseguiu. A concorrente de Almeirim entregou as duas moedas que tinha e cumpriu uma missão especial, elogiando cada colega de casa três vezes, para garantir o encontro, que aconteceu na noite desta terça-feira, 26 de agosto, logo após o Especial. Em troca, teve direito a um momento a dois.

Durante o jantar, Catarina surpreendeu Afonso com um presente simbólico: uma pulseira com a inscrição “CaLe”. “Lembras-te de eu dizer que tinha mandado a minha mãe comprar uma coisa para ti? É da marca que tu gostas”, revelou. Afonso, sem esconder o espanto, respondeu: “Nunca esperei. Não sei o que te diga, estou sem palavras. Tu és a maior, esquece, tiro-te o chapéu.”

Apesar de o jantar ter decorrido com tranquilidade, a paz pode estar por um fio. Está a decorrer uma votação na aplicação do programa para decidir se Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que já foram um casal, devem enfrentar um desafio secreto que os vai manter “coladinhos” durante 24 horas.

Sabendo-se que Catarina não esconde os ciúmes sempre que há aproximação entre os dois, a nova dinâmica promete agitar o estado de espírito da concorrente e provocar tensão dentro da casa.

