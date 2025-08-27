Conquistou um jantar romântico a dois. Catarina Miranda não desiste de Afonso e até lhe ofereceu uma pulseira de marca

Catarina Miranda fez de tudo para conquistar um jantar romântico com Afonso Leitão no Big Brother Verão — e conseguiu. A concorrente de Almeirim entregou as duas moedas que tinha e cumpriu uma missão especial, elogiando cada colega de casa três vezes, para garantir o encontro, que aconteceu na noite desta terça-feira, 26 de agosto, logo após o Especial. Em troca, teve direito a um momento a dois.

Durante o jantar, Catarina surpreendeu Afonso com um presente simbólico: uma pulseira com a inscrição “CaLe”. “Lembras-te de eu dizer que tinha mandado a minha mãe comprar uma coisa para ti? É da marca que tu gostas”, revelou. Afonso, sem esconder o espanto, respondeu: “Nunca esperei. Não sei o que te diga, estou sem palavras. Tu és a maior, esquece, tiro-te o chapéu.”

Apesar de o jantar ter decorrido com tranquilidade, a paz pode estar por um fio. Está a decorrer uma votação na aplicação do programa para decidir se Jéssica Vieira e Afonso Leitão, que já foram um casal, devem enfrentar um desafio secreto que os vai manter “coladinhos” durante 24 horas.

Sabendo-se que Catarina não esconde os ciúmes sempre que há aproximação entre os dois, a nova dinâmica promete agitar o estado de espírito da concorrente e provocar tensão dentro da casa.