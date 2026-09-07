Do amor vivido ao drama da separação: Catarina Miranda não esconde nada sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. E confessa ter conhecido alguém novo

Catarina Miranda abriu-se sobre o fim do namoro com Afonso Leitão. O desabafo aconteceu durante o almoço desta segunda-feira, dia 7 de setembro, ao lado de Jéssica Maria e Helena Isabel e Catarina não escondeu nada: desde os "dramas" vividos com a casa até à dinâmica do casal.

A Casa na margem sul

A conversa arrancou com o relato do impasse sobre a habitação do antigo casal:

«Basicamente tínhamos 30 dias para chegamos a um entendimento (…) Os senhorios disseram: "Ou ficam os dois aqui ou têm que sair". E nós não íamos viver os dois juntos. (…) E eu disse então como é óbvio que nós não vamos viver juntos, vamos sair os dois. (…) E mesmo assim eu pedi ao senhor envie-lhe uma carta e disse: "Tenho aqui o meu IRS, eu tenho aqui as minhas os meus papéis todos. Eu gostava mesmo de ficar com a casa porque neste momento eu já investi na casa, não tenho para onde ir porque eu sou de Almeirim e investi a minha vida agora aqui o que está e eles nunca me responderam, disseram que não. Tudo bem, eu arranjei de um dia para a noite uma casa, que é aquela casa que as pessoas vêm, mas custa uma renda, custa um dinheirão. É um T1, custa um dinheirão.»

Catarina revelou ainda que Afonso acabou por ficar com o antigo espaço que partilhavam:

«Eu agora descobri que ele foi para lá viver. Para a casa onde nós estávamos.»

Catarina fala sobre a dinâmica do casal

Questionada sobre a relação, Catarina Miranda admitiu que o fim do namoro trouxe uma sensação de reencontro consigo própria:

«Eu não vou negar, tipo, desde que me separei (…) Senti que eu voltei a ser eu própria.»

Helena Isabel quis saber mais sobre a componente física da relação, perguntando: «Tu não sentias que e fisicamente fosse recíproco o desejo ou a atração?»

Catarina optou por não entrar em detalhes, respondendo apenas: «Há muita coisa que não posso falar aqui, mas tipo é assim: "É muito mau, mas é o que é.»

Novo capítulo

Pouco tempo antes de finalizarem a conversa, Catarina Miranda chegou mesmo a confessar que conheceu uma nova pessoa e o momento gerou curiosidade entre as colegas:

«Conheci uma pessoa, que é um amigo e eu acho cinco estrelas. Só que eu tenho sempre receio. (…) Receio que seja por interesse.»

O fim da relação

Catarina Miranda entrou na casa mais vigiada do País determinada a colocar um ponto final na relação e a confrontar o agora ex-namorado com aquilo que garante ter descoberto nos últimos dias.

Visivelmente abalada, a ex-concorrente começou por negar que tivesse intenção de destruir publicamente Afonso, mas deixou claro que não conseguia ignorar o que viu.

Entre lágrimas, Catarina acusou o concorrente de ter trocado mensagens com outra mulher apenas quatro dias antes de entrar no Secret Story - Desafio Final: «Quatro dias antes de entrares nesta casa estávamos a fazer uma live e tu mandaste mensagens para uma pessoa em bomba. Já há uns prints. Afonso, quero a verdade», atirou.

Sem conseguir conter a emoção, Catarina questionou repetidamente o namorado: «Alguma vez eu te falhei? Mandaste mensagens em bomba e bloqueaste o número dela para eu não saber», afirmou.

Afonso mostrou-se incrédulo perante as acusações e negou tudo desde o primeiro momento. O concorrente lembrou que sempre deixou o telemóvel nas mãos da namorada e garantiu que nunca teve nada para esconder.

Mas Catarina manteve a mesma versão dos acontecimentos e insistiu que Afonso tinha combinado um encontro: «Tu combinaste ir ter com uma rapariga. Só não foste encontrar-te com ela porque entraste no programa», acusou.

A tensão aumentou de tal forma que Afonso chegou mesmo a ameaçar abandonar o reality show: «Eu vou sair agora. Quero sair», gritou.

No entanto, Catarina continuou a confrontá-lo e revelou uma informação que deixou o concorrente sem palavras: «Eu hoje era para te vir pedir em casamento até descobrir o que descobri. Agora ficou tudo anulado», confessou.

A ex-concorrente explicou ainda que encontrou mensagens alegadamente enviadas no dia 22 de abril, enquanto ambos estavam juntos em casa: «Tu tens mensagens com uma rapariga no dia 22. Estávamos a fazer uma live em nossa casa e tu mandaste mensagens em bomba. O número dela estava bloqueado. Eu quero saber há quanto tempo tu fazes isto», questionou.

Afonso voltou a negar qualquer traição e fez questão de recordar que, desde que saíram do Big Brother Verão, nunca abandonou Catarina: «Desde que saí deste programa eu nunca te larguei», respondeu.

O concorrente garantiu ainda que Catarina sempre teve acesso ao seu telemóvel e que nunca encontrou nada porque não existia nada para encontrar.

Mas a decisão da ribatejana parecia já estar tomada: «Vais sair lá para fora e eu já não vou conseguir estar contigo», afirmou.

Pouco depois, Catarina Miranda confirmou aquilo que muitos já suspeitavam: «Sim, traíste-me», atirou.

A ex-concorrente revelou ainda que retirou publicamente o apoio ao namorado depois daquilo que garante ter descoberto: «Tirei-te o meu apoio publicamente. Depois daquilo que eu vi, acho que não faz sentido», explicou.

No final da conversa, Catarina colocou oficialmente um ponto final na relação: «Não quero continuar mais a nossa relação», concluiu.

Enquanto Catarina abandonava a casa, Afonso Leitão manteve a mesma posição: negou ter marcado encontros com qualquer mulher e garantiu que nunca traiu a confiança da namorada. O fim da relação ficou, ainda assim, consumado em direto perante milhões de espectadores.