Em lágrimas, Catarina Miranda avisa Afonso Leitão: « Se fazes com as tuas amigas lá fora o que fazes comigo…»

Catarina Miranda protagonizou um momento inédito ao chorar esta segunda-feira por causa de Afonso Leitão. No jardim, os dois concorrentes conversaram e Catarina acusou Afonso de só estar próximo dela por interesse, algo que o concorrente negou.

«Espero que apesar de tudo tu saibas, que eu sei o porquê de tu estares ao pé de mim», referiu Catarina. Afonso respondeu: «Garanto-te que não me aproximo de ninguém por interesse». Ela retorquiu: «Ninguém está ao pé da Miranda assim» e ele explicou: «Porque me dou bem contigo e gosto da tua cena».

Depois, Catarina Miranda deu a entender que se passava algo mais entre os dois, que Afonso não queria assumir: «Se tu fazes com as tuas amigas lá fora o que fazes comigo, estás apresentadíssimo», disse. «O que é que eu faço contigo? Rio, brinco», disse Afonso, chamando Catarina de «trapalhona».

«E tu és mentiroso, é isso que me assusta. Não queres dizer, tens medo de ficar mal visto, é normal», disse Catarina Miranda visivelmente incomodada com o tema. No fim, Afonso acabou por abandonar a conversa, deixando Catarina sozinha.