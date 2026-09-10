Em lágrimas, Catarina Miranda faz confissão inesperada sobre Afonso Leitão: «Eu ainda gosto dele e...»

Catarina Miranda não conseguiu esconder as emoções no «Big Brother All Stars». A concorrente desabafou com Teresa Silva e acabou por fazer uma confissão sobre Afonso Leitão, o ex-namorado.

O regresso à casa está a despertar várias memórias do «Big Brother Verão», programa no qual Catarina viveu uma intensa aproximação a Afonso, que continuou fora do reality show.

No quarto, Catarina explicou a Teresa Silva que as constantes referências ao assunto por parte dos colegas estão a fazê-la recordar aquilo que viveu recentemente: «Eles estão sempre a tocar no assunto e traz-me bué memórias do Afonso. Porque é muito recente e foi muito complicado», começou por desabafar.

Catarina Miranda: «Eu ainda gosto dele»

A concorrente de Almeirim mostrou-se magoada com a forma como a história terminou e admitiu que imaginou um desfecho diferente para a relação: «Traz-me bué memórias dele estar aqui, porque eu não merecia o que ele me fez e hoje a história podia ter sido diferente. E eu estive aqui um verão inteiro com ele», afirmou.

Foi nesse momento que Catarina Miranda fez uma das confissões mais pessoais desde que entrou no «Big Brother All Stars»: «Eu ainda gosto dele, não é, é óbvio» , assumiu.

A relação com Afonso Leitão continua, assim, bastante presente nas emoções da concorrente, sobretudo porque Catarina voltou ao mesmo espaço onde os dois viveram grande parte da aproximação.

Mais tarde, no confessionário, Catarina Miranda voltou ao assunto e reconheceu que não está a ser fácil separar esta nova experiência das recordações do «Big Brother Verão».

«Esta casa traz-me muitas memórias. Trazer a minha relação para aqui não é fácil, não vou mentir, não vou dizer que é fácil porque não é, porque é uma pessoa que eu gostei muito», explicou.

Apesar das emoções que este regresso está a despertar, Catarina guarda boas recordações da edição anterior: «Gosto muito de estar aqui nesta casa e, para mim, o “Big Brother Verão” foi assim o melhor “Big Brother” em que eu já estive», confessou.