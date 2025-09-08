Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Na noite de sábado, 6 de setembro, a TVI transmitiu uma emissão especial do “Extra” do Big Brother Verão, conduzida por Nuno Eiró.

A poucas horas da semifinal do reality show, o apresentador recebeu em estúdio quatro convidados que representaram os concorrentes nomeados e em risco de expulsão na gala de domingo.

Entre os presentes esteve Liliana, amiga de Catarina Miranda, que comentou a ligação da ribatejana a Afonso Leitão. «Na minha opinião, está [apaixonada]. Na opinião de familiares, não. Para mim ela começou sim como jogo, como brincadeira. Mas é válido também para o Afonso», afirmou.

Ainda assim, reconheceu diferenças na forma como ambos encaram a relação: «Eles entraram ali num jogo onde acabaram os dois por… Não, não [estão no mesmo patamar]».

Liliana destacou também o percurso individual da concorrente: «Eu preferia vê-la jogar sozinha, ela é muito boa jogadora. O Afonso é um grande apoio para ela, atenção. Lá está, a Catarina quando gosta, ela é fiel aos seus sempre».

Sobre a personalidade da amiga, acrescentou: «A partir do momento em que ela gosta de uma pessoa, até podia ser uma mulher, quando é amizade é amizade, ela vai com tudo em defesa da pessoa. É isso que acaba por ser uma ‘pedra no sapato’, não é bem esse o termo mas…».