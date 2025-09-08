Ao Minuto

«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'
«Percebe-se o porquê de Marco Paulo lhe ter deixado 10%...»: Viriato recorda Eduardo Ferreira com 'amor'

Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura
Dos momentos mais 'incendiários' do BB Verão: Concorrentes recordam expulsão de Daniela Ventura

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica
«Para mim, a entrada mais impactante foi...»: Miranda recorda concorrente que causou polémica

Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?
Na mesa das memórias: Foi esta a primeira coisa que Miranda fez ao conhecer Afonso?

Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo
Nunca antes visto: Este concorrente do BB Verão come croissant... de faca e garfo

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

Foi expulsa a dias da final, mas ganhou o prémio mais valioso de todos. Bruna quase desmaiou com novidade

«Tu nunca vais chegar sequer aos meus calcanhares»: Miranda está segura que vence o BB Verão?
«Tu nunca vais chegar sequer aos meus calcanhares»: Miranda está segura que vence o BB Verão?

Viriato reage a 'tacada' de Miranda: «E temos aqui a Jéssica linda e maravilhosa, líder...»
Viriato reage a 'tacada' de Miranda: «E temos aqui a Jéssica linda e maravilhosa, líder...»

Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»
Viriato 'rasga' Miranda e esta reage a quente: «Tu a mim não me mandas calar»

Implacável com Viriato, Miranda deixa ameaça no ar?: «Esta semana tratarei do resto»
Implacável com Viriato, Miranda deixa ameaça no ar?: «Esta semana tratarei do resto»

«Estou aqui toda furada (...) se há pessoa que merece estar aqui sou eu»: Miranda aliviada com expulsão de Bruna
«Estou aqui toda furada (...) se há pessoa que merece estar aqui sou eu»: Miranda aliviada com expulsão de Bruna

«Vocês eram odiados por todo um país»: Miranda vira-se para Jéssica e recorda dois concorrentes do Secret Story
«Vocês eram odiados por todo um país»: Miranda vira-se para Jéssica e recorda dois concorrentes do Secret Story

A casa do Big Brother acabou de encolher novamente: Bem-vindos ao Kids Club BB!
A casa do Big Brother acabou de encolher novamente: Bem-vindos ao Kids Club BB!

Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta
Será o fim dos CALE? Catarina Miranda questiona o amigo e leva resposta

A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera
A revelação da noite! Estúdio em euforia com a concorrente mais votada da noite e não é quem está à espera

Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora
Bruna incrédula com revelações de Maria Botelho Moniz sobre a sua vida cá fora

Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»
Sentada na cadeira de líder, Jéssica confronta Catarina Miranda: «Vais trabalhar ou não vais trabalhar?»

Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão
Prova do líder: Saiba quem é o último líder do Big Brother Verão

A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão
A espera terminou! Saiba quem foi expulso e quem se consagrou finalista do Big Brother Verão

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

As palavras mais esperadas. Afonso quebra silêncio sobre a relação com Jéssica: «Não era verdade»

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Um tumor, ameaças de morte à mãe e a relação com Jéssica: Afonso chora desalmadamente na Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»
Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»
Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

Familiares de Catarina Miranda não acreditam no amor por Afonso Leitão

Na reta final do Big Brother Verão, uma emissão especial do “Extra” trouxe ao estúdio apoiantes dos concorrentes nomeados. Liliana, amiga de Catarina Miranda, não deixou de comentar a relação da ribatejana com Afonso Leitão, levantando dúvidas sobre os sentimentos dentro da casa.

Na noite de sábado, 6 de setembro, a TVI transmitiu uma emissão especial do “Extra” do Big Brother Verão, conduzida por Nuno Eiró.

A poucas horas da semifinal do reality show, o apresentador recebeu em estúdio quatro convidados que representaram os concorrentes nomeados e em risco de expulsão na gala de domingo.

Entre os presentes esteve Liliana, amiga de Catarina Miranda, que comentou a ligação da ribatejana a Afonso Leitão. «Na minha opinião, está [apaixonada]. Na opinião de familiares, não. Para mim ela começou sim como jogo, como brincadeira. Mas é válido também para o Afonso», afirmou.

Ainda assim, reconheceu diferenças na forma como ambos encaram a relação: «Eles entraram ali num jogo onde acabaram os dois por… Não, não [estão no mesmo patamar]».

Liliana destacou também o percurso individual da concorrente: «Eu preferia vê-la jogar sozinha, ela é muito boa jogadora. O Afonso é um grande apoio para ela, atenção. Lá está, a Catarina quando gosta, ela é fiel aos seus sempre».

Sobre a personalidade da amiga, acrescentou: «A partir do momento em que ela gosta de uma pessoa, até podia ser uma mulher, quando é amizade é amizade, ela vai com tudo em defesa da pessoa. É isso que acaba por ser uma ‘pedra no sapato’, não é bem esse o termo mas…».

