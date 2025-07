«Já dormiste com a Daniela!?» Catarina Miranda explode com Afonso Leitão. Saiba qual foi a resposta

A tensão instalou-se este sábado no Big Brother Verão, com uma acesa discussão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. A ex-concorrente do Big Brother 2024, do Dilema e ex-repórter do Somos Portugal não poupou nas palavras e confrontou o colega, num momento que promete dar que falar.

A frustração de Catarina por sentir Afonso afastado de si por causa de Daniela Santos culminou com uma pergunta direta e polémica: «Já dormiste com a Daniela!?». A questão incendiou ainda mais os ânimos e marcou o início de uma troca de palavras intensa entre os dois concorrentes.

Tudo começou após Viriato Quintela acusar Afonso de usar as mulheres, levando Catarina Miranda a expor o seu desconforto com a recente mudança de comportamento do colega. Apesar de não subscrever totalmente a crítica de Viriato, Catarina revelou-se magoada com o afastamento de Afonso, que, desde a entrada de Daniela Santos na casa, parece ter direcionado toda a sua atenção para a nova concorrente.

O momento mais explosivo deu-se durante uma dinâmica do Big Brother, na qual os concorrentes tinham de escolher quem era, para si, a pessoa mais confiável dentro da casa. Afonso optou por Daniela, deixando Catarina visivelmente abalada e surpreendida com a escolha, especialmente tendo em conta a ligação próxima que mantinham desde o início do jogo. Nem Catarina nem Jéssica, ex-namorada do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, foram tidas em consideração.

O clima está tenso e o triângulo amoroso entre Afonso, Daniela e Catarina promete continuar a agitar o jogo nos próximos dias.