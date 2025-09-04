Junto de Afonso, Catarina Miranda reage com nojo a fotografia de Jéssica! As imagens que todos falam

Numa noite de festa, Catarina Miranda voltou a surpreender no Big Brother Verão, desta vez por causa de uma fotografia. Miranda não escondeu o seu desagrado ao ver uma imagem de Jéssica Vieira e reagiu de imediato: «Que nojo».

A concorrente explicou depois, em conversa com Afonso Leitão, o motivo da sua reação. Segundo Catarina Miranda, a fotografia em questão mostrava Jéssica, Bruna e Viriato Quintela, com comida na boca. O detalhe desagradou-a profundamente, sobretudo por já a terem criticado pelo mesmo, segundo o que contou. A concorrente sentiu-se revoltada com a situação, por considerar que tem sido alvo de críticas injustas, enquanto comportamentos semelhantes por parte de outros são ignorados.

O episódio promete agitar os ânimos no Big Brother Verão, onde as relações entre os concorrentes continuam a ser postas à prova a cada dia que passa.

