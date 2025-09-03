Miranda desespera por um beijo de Afonso e mostra ter inveja de ex-romance com Jéssica

«Com a outra, era só beijos para cá, beijos para lá»: Miranda faz cena de ciúmes a Afonso

Catarina Miranda continua na sua missão de conseguir um beijo na boca de Afonso, mas não está a ser bem-sucedida. O seu aliado já fez saber que não está apaixonado, apesar da concorrente de Almeirim insistir que sim.

Esta terça-feira, dia 2 de setembro, Catarina Miranda voltou ao ataque e suplicou por um beijo de Afonso. «Porque é que não me beijas?», insistiu.

«Porque é que me fazes isto? Já toda a gente percebeu que tu gostas de mim e eu gosto de ti, porque é que não me beijas? Que raiva», afirmou Catarina Miranda.

«Mas quem é que gosta de ti?», questionou Afonso, que uma vez mais não se quer comprometer com Catarina Miranda e não deixa claro os sentimentos que nutre ou não pela colega de casa.

Cheia de raiva, Catarina Miranda fez questão de recordar o romance que Afonso viveu com Jéssica na Casa dos Segredos. «Eu vi, na outra época, tu eras só beijos para cá, beijos para lá. Eu, que sou a mulher da tua vida, ainda nem um beijo tive. Ando aqui há dois meses a fazer tudo para a nossa relação dar certo lá fora. Esta é a nossa diferença, é que eu gosto mesmo de ti e tu não gostas de mim, tu finges que gostas», declarou Miranda.

VEJA TAMBÉM: Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto