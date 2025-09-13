O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

Como é que foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso Leitão após o fim do Big Brother Verão. Este foi um dos assuntos mais falados do programa. Catarina Miranda tanto pediu um jantar de hamburgers com Afonso Leitão que este viria mesmo a acontecer. E há imagens.

Após o fim da gala final do Big Brother Verão, na qual Jéssica Vieira se tornou a grande vencedora, Catarina Miranda e Afonso Leitão tiveram o tão aguardado momento a dois. Foram jantar hambúrguer, tal como prometido. Mas não foram sozinhos. Sérgio Duarte, grande amigo de Catarina Miranda, e a sua mulher também estiveram presentes.