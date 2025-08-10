Olhares de desejo e danças sensuais: Catarina Miranda e Afonso elevam temperatura num banho ardente

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão têm sido os grandes protagonistas. Os dois aliados estão cada vez mais próximos e, na noite deste sábado, 9 de agosto, a temperatura subiu mais do que nunca.

Num banho escaldante, Catarina Miranda e Afonso Leitão trocavam picardias provocantes quando o Big decidiu apimentar o clima e colocar uma música bem sexy.

Afonso começou a fazer uma dança sensual e Catarina ficou embevecida a olhar para o amigo. O clima aqueceu e as imagens são as mais quentes desta edição do reality show da TVI.

Percorra a nossa galeria e veja tudo!

Pode ainda ver aqui as imagens do momento que se tornou viral: