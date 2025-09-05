«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima». Afonso Leitão já quer cortar relações com Catarina Miranda?

No Big Brother Verão, os momentos de cumplicidade entre os concorrentes continuam a surpreender. Desta vez, foi Catarina Miranda quem abriu o coração numa conversa com Afonso Leitão, revelando um receio inesperado: «Tenho medo que te deslumbres lá fora com alguém».

A revelação aconteceu enquanto os dois conversavam na pérgola e o clima parecia tranquilo, até que Afonso respondeu com uma farpa afiada: «Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima».

A afirmação apanhou Miranda de surpresa, mas Afonso manteve o tom enigmático, sem esclarecer se estava a falar a sério ou se era apenas uma provocação. A relação entre os dois tem sido marcada por momentos de proximidade e tensão, e esta troca de palavras promete dar que falar dentro e fora da casa mais vigiada do País.

Com o programa a entrar na reta final, as emoções estão ao rubro e os laços entre os concorrentes continuam a ser postos à prova.

Veja o momento aqui: