Romance no Big Brother Verão? Melhor amigo de Afonso Leitão desmonta relação com Catarina Miranda

Marcelo Palma, ex-concorrente da Casa dos Segredos e amigo próximo de Afonso Leitão, esteve recentemente no Diário do Big Brother Verão, onde lançou dúvidas sobre a veracidade da relação entre Afonso Leitão e Catarina Miranda. O ex-concorrente garantiu que o amigo não está apaixonado por Catarina Miranda.

Durante a sua intervenção no programa, Marcelo Palma comentou o comportamento da dupla dentro da casa e afirmou que, do ponto de vista do amigo, não existe envolvimento amoroso verdadeiro entre os dois concorrentes. Para Marcelo, não passa de momentos de diversão.

«Ela está muito confiante em relação ao sentimento do Afonso. Está naquela vertente de: 'uma mentira contada muitas vezes pode tornar-se realidade'. O Afonso não está apaixonado pela Catarina. Como amigo, sei que ele gosta dela como amiga. Estes momentos deles são só diversão», afirmou Marcelo Palma no Diário do Big Brother Verão.

As declarações do ex-concorrente abrem espaço para novas leituras sobre a dinâmica entre os dois protagonistas do Big Brother Verão, levantando a hipótese de que o alegado romance possa estar a ser alimentado mais por estratégia do que por sentimentos reais.