Sem Daniela no caminho, Catarina Miranda vai com tudo para cima de Afonso

Catarina Miranda já está em ação. Assim que Daniela Santos desistiu do Big Brother Verão, a concorrente foi com tudo para cima de Afonso Leitão. Catarina Miranda tentou beijar Afonso e deitar-se na cama com o concorrente.

«Escusas de vir aqui, sai, não me toques!». Afonso mostrou-se implacável e expulsou a concorrente.

«Eu não acredito que me tratas assim. tu tratas me mal», lamenta Catarina Miranda. «Já fizeste o espetáculo», atira Afonso, mostrando-se irredutível.

Nesta segunda-feira, 4 de julho, Daniela Santos desistiu do Big Brother Verão, deixando os colegas bastante emocionados. No entanto, destacou-se a reação de Afonso Leitão, que mostrou alguma indiferença com a saída da amiga especial da casa mais vigiada do país.

Choros, abraços e indiferença: As reações que estão a dar que falar na desistência de Daniela Santos

Daniela Santos desistiu do Big Brother Verão. A decisão em abandonar a casa gerou momentos de grande emoção e também de total indiferença por parte de alguns colegas. A bailarina despediu-se dos concorrentes visivelmente abalada, mas nem todos reagiram da mesma forma à sua saída.

Kina não conteve as lágrimas e abraçou-se a Daniela num gesto de profunda amizade. O momento emocionou os presentes e mostrou a forte ligação entre as duas concorrentes.

Em contraste, Bruno de Carvalho e Catarina Miranda permaneceram sentados e não se despediram da colega. A postura fria de ambos gerou desconforto e não passou despercebida às câmaras, levantando questões sobre o ambiente entre os três.

Mais tarde, justificaram as suas atitudes:

Também Afonso Leitão optou por não reagir de forma expressiva. Com uma expressão neutra, recusou comentar a desistência, mesmo após ser diretamente questionado pelo Big Brother. Limitou-se a dizer preferia não comentar. Uma atitude que reforça as divisões cada vez mais evidentes dentro da casa.

Veja o momento: