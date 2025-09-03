Viral: Expressão de desconforto de Afonso Leitão perante avanço de Catarina Miranda não passa despercebida

Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

Na noite desta terça-feira, 2 de setembro, o ambiente na casa do Big Brother Verão ficou marcado por um episódio divertido e inesperado entre Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Os dois concorrentes estavam na pérgola quando decidiram fazer uma aposta sobre quem seria o primeiro chamado pelo soberano ao confessionário.

“Eu ou tu? Quem lá vai agora?”, perguntou Afonso Leitão. Catarina Miranda não hesitou e arriscou: “Acho que vais ser tu.” O colega discordou: “Eu acho que vais ser tu.”

Aposta com direito a beijo

Para tornar o desafio mais emocionante, a concorrente de Almeirim sugeriu uma consequência: “Ok. Quem errar, dá um beijo na boca ao outro.” Afonso Leitão aceitou e, pouco depois, o Big Brother acabou por chamar Catarina Miranda ao confessionário. Radiante, Afonso Leitão festejou: “Ganhei.”

Perdendo a aposta, Catarina Miranda reagiu: “Então tens que me dar um beijo.” Mas o ex-namorado de Jéssica Vieira não cedeu e corrigiu: “Não, és tu que tens de dar. Tu é que perdeste.”

Reação inesperada

Determinada a cumprir o combinado, Catarina Miranda tentou aproximar-se, mas o concorrente mostrou-se desconfortável com a situação: “Pára quieta! Não, pára.”

Sem desistir, a concorrente de Almeirim acabou por dar alguns beijos na cara do aliado, que, entre risos e protestos, pediu a intervenção do soberano: “Ó Big, você está a ver isto e não diz nada?”

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.

Após o momento ter sido partilhado na página de Instagram da TVI, este gerou imediatamente várias reações e promete dar que falar durante o resto de semana. Veja o que dizem os internautas, na publicação em baixo.