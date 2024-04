Rescaldo da gala aceso: Catarina Miranda protagoniza confrontos e desta vez com um dos concorrentes recém chegados

Arthur Almeida e Rita Oliveira juntam-se ao leque de concorrentes. Com quem será difícil criarem uma boa ligação?

Arthur Almeida surpreende ao chamar «falso» a Alex Ferreira: «É a única pessoa com quem tenho problema»

Este sábado, 6 de abril, Cláudio Ramos apresentou mais uma gala do Big Brother. Nesta gala especial, a casa mais vigiada do País abriu portas para dois novos concorrentes.

Arthur Almeida e Rita Oliveira deram-se a conhecer ao público na semana anterior à estreia da nova edição e tiveram agora a oportunidade de mostrar o que valem.

Após a gala, os concorrentes reuniram-se na sala para um rescaldo aceso. Durante um debate entre Alex e Arhtur, Catarina Miranda mostrou-se implacável com o novo jogador: «Acho que isto é conversas de café, eles (Alex e Arthur) lá fora dão se bem e cá dentro vêm para aqui fazer espetáculo. Não é genuíno, é forçado».

«Acho que o Arthur está a tentar fazer um bocado o meu jogo mas ele tem de perceber que Catarina Miranda só há uma. Cá em Portugal temos a expressão, “pela boca morre o peixe” e acho que se o Arthur continuar assim, vai sair mais depressa do que aquilo que entrou», rematou.

Já noutro tema, David Maurício mostrou-se desiludido com André Silva e Catarina Miranda acabou por sair em defesa do colega, dando origem a uma nova discussão.

Catarina Miranda defendeu que o “rival” só quis atacar André Silva por estar nomeado: «Estás nomeado, custa não custa?».

David Maurício atirou: «Catarina, vais fazer a sopa ou não? Se eu sair amanhã eu estou tranquilo (…) vai para a Arábia Saudita, vai para a Arábia Saudita», numa referência a uma partilha da concorrente.

Catarina Miranda ripostou: «Oh, já me está a ofender» e David Maurício defendeu-se ainda: «Ofender? E quando falaste da minha filha várias vezes aqui? Quando falaste das filhas do Sérgio? Quando fazes comentários homofóbicos? Está bem».

«Quando é que eu fiz isso? É preciso estares nomeado para te enterrares. Precisas de estar do lado do bem, não é? Então fica aí. Estás-te a enterrar», rematou Catarina Miranda.