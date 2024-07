Avó de Catarina Miranda revela que a concorrente foi perseguida após o Big Brother: «Era ela com medo, a mãe com medo...»

O Dilema estreou no passado domingo, 7 de julho, com 16 concorrentes conhecidos: Daniela Santos, Diogo Marcelino, Igor Marchesi, Diana Lucas, Beatriz Prates, Bernardina Brito, Nélson Lisboa, Marie, David Mesquita, Rafael Bailão, Rosa Bela, Mafalda Diamond, David Diamond, Xana Carvalho, Élvio Santiago e Catarina Miranda.

Esta quinta-feira, 11 de julho, os familiares de alguns destes concorrentes estiveram presentes no programa «Dois às 10», onde fizeram um balanço dos primeiros dias na casa e os motivos a que levaram os concorrentes a entrar no programa.

Um dos familiares presentes foi a avó de Catarina Miranda, Rosário. A avó da ex-concorrente do Big Brother 2024 e atual concorrente do Dilema, esteve à conversa com Cristina Ferreira onde falou sobre a nova entrada da neta.

«O principal objetivo dela é tornar-se conhecida, falarem dela, ela dizia-me ‘oh avó, eu quero é ser conhecida, sair em capas de revista’ (…) pronto», começou por dizer.

Questionada por Cristina Ferreira sobre comentários negativos que foram escritos sobre a sua neta após ter sido expulsa do Big Brother, Rosário partilhou que Catarina Miranda foi perseguida.

«Houve uma pessoa a persegui-la. Uma pessoa que queria, por todos os modos, que a gente a trouxesse aqui à menina Cristina, acredita? Ela geriu com medo, era ela com medo, a mãe com medo, o irmão com medo. E ela agora entrou porque é mais teimosa que… e sempre que a convidem, ela entra sempre. Ela sente-se bem ali, isto é o mundo dela».