O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Ainda se lembra de quando a avó de Catarina Miranda se exaltou em direto, durante uma gala do Big Brother, e quase foi expulsa do estúdio por Cláudio Ramos. O momento deu muito que falar.
Tudo aconteceu em maio de 2024, depois de Francisco Monteiro – que era na altura comentador oficial das galas ao lado de Márcia Soares - dar a sua opinião sobre Catarina Miranda.
Maria do Rosário ficou indignada e desatou a gritar em estúdio. Cláudio Ramos tentou dar-lhe um microfone e ameaçou expulsá-la. «Ou me respeita a mim, ou sai por aquela porta fora», disse Cláudio ramos, enquanto Maria do Rosário gritava: «Não há imparcialidade!».
Recorde o momento que tanto deu que falar
Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e recorde a familiar de Catarina Miranda.
VEJA TAMBÉM: O cerco está a apertar. Este é o novo leque de nomeados do Big Brother Verão