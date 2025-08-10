O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

Catarina Miranda surpreendeu uma vez mais. Desta vez, deixou todos sem palavras com uma atitude que teve em direto, na gala deste domingo do Big Brother Verão. Os concorrentes estavam a tomar posições e a cantora Bruna foi chamada a posicionar-se a favor de Kina ou de Bruno de Carvalho.

Gerou-se então uma grande discussão na sala. Ao ver que Bruna estava do seu lado, Catarina Miranda não escondeu o entusiasmo e acabou com o assunto beijando a concorrente na boca.

Veja o vídeo de que todos falam.

