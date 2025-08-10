Ao Minuto

05:00

00:50
14:15

00:29
05:08

00:23
01:25

00:22
01:24

00:13
01:49

00:06
03:44

00:01
01:03

23:53
No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

23:44
04:16

23:44
04:16

23:39
06:18

23:39
06:18

23:38
06:18

23:38
06:18

23:29
01:33

23:28
08:34

23:12
O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

23:08
01:33

22:50
04:58

22:44
03:31

22:40
03:46

22:37
04:13

22:33
03:16

22:29
03:52

Catarina Miranda protagonizou um momento inédito e inesperado na gala do Big Brother Verão. Deu um beijo a Bruna na boca, no meio de uma discussão

Catarina Miranda surpreendeu uma vez mais. Desta vez, deixou todos sem palavras com uma atitude que teve em direto, na gala deste domingo do Big Brother Verão. Os concorrentes estavam a tomar posições e a cantora Bruna foi chamada a posicionar-se a favor de Kina ou de Bruno de Carvalho.

Gerou-se então uma grande discussão na sala. Ao ver que Bruna estava do seu lado, Catarina Miranda não escondeu o entusiasmo e acabou com o assunto beijando a concorrente na boca.

Veja o vídeo de que todos falam.

