Era dada como vencedora, mas foi expulsa e já foi derrotada pela rival na final: Hoje, a icónica Catarina Miranda volta com sede de vencer

Há concorrentes que passam pelos realities. E depois há aqueles que deixam momentos difíceis de apagar da memória dos espectadores. Catarina Miranda pertence, sem margem para dúvidas, ao segundo grupo.

A nova concorrente do Big Brother All Stars já conhece bem as portas da casa mais vigiada do País — e também sabe que, dentro de um reality show, tudo pode mudar num segundo. Da condição de favorita à expulsão inesperada, de uma saída precoce a uma final disputada até ao último instante, a história de Catarina Miranda na televisão tem sido feita de altos, baixos, polémicas e reviravoltas.

E se há uma coisa que a sua entrada neste novo desafio promete é simples: Catarina Miranda não sabe passar despercebida.

Quando todos falavam numa possível vencedora... tudo mudou com um copo

Foi no “Big Brother 2024” que Catarina Miranda se apresentou ao grande público. Desde os primeiros dias, rapidamente se tornou numa das figuras centrais da edição: estratégica, intensa, frontal e envolvida em algumas das discussões mais marcantes da casa.

Para muitos espectadores, Catarina era já uma forte candidata à vitória. A concorrente assumia sem rodeios a ambição de vencer e era uma das protagonistas absolutas de uma edição marcada por vários confrontos. Porém, quando parecia ter tudo para chegar longe, aconteceu um dos momentos mais inesperados da sua passagem pela televisão.

Durante uma discussão com João Oliveira, Catarina exaltou-se e atirou um copo ao chão. Os estilhaços acabaram por atingir Gabriel Sousa e a decisão do Big Brother não deixou margem para dúvidas: expulsão direta. O episódio tornou-se num dos momentos mais marcantes daquela edição e afastou do jogo uma concorrente que muitos davam como presença quase garantida na reta final.

De possível vencedora a expulsa num instante. Um daqueles momentos que mudaram por completo o rumo da sua primeira experiência num reality show.

As guerras dentro da casa que deram que falar

Mas a passagem de Catarina pelo primeiro Big Brother não ficou, naturalmente, resumida ao momento do copo.

A concorrente protagonizou várias discussões e esteve no centro de algumas das maiores polémicas da edição. A relação tensa com Daniela Ventura foi uma das histórias que mais marcou a casa, com as duas concorrentes a envolverem-se em vários confrontos. Também a ligação — ou falta dela — com outros habitantes da casa deu origem a momentos de grande tensão.

Catarina assumia um jogo intenso, sem esconder que tinha estudado o formato e que queria chegar ao fim. Essa postura acabou por fazer dela uma figura popular: para uns, uma jogadora determinada; para outros, uma concorrente capaz de tudo para não perder protagonismo. Mas uma coisa era consensual: era impossível falar daquela edição sem falar de Catarina Miranda.

Da expulsão à televisão: o sonho de ser apresentadora

A saída do Big Brother 2024 não significou o fim da ligação de Catarina Miranda à televisão. Pelo contrário.

Depois da polémica expulsão, a ribatejana continuou a alimentar o sonho de seguir uma carreira no pequeno ecrã e acabou por ter a oportunidade de mostrar uma nova faceta ao público: a de repórter.

Catarina Miranda integrou o universo do Somos Portugal, vivendo uma experiência diferente daquela que o público tinha conhecido dentro de uma casa de reality show. Depois de se dar a conhecer como concorrente, polémica e protagonista de alguns dos momentos mais intensos da TVI, mostrou-se também diante das câmaras num registo de apresentação.

Uma mudança importante numa carreira televisiva que, até então, tinha sido marcada sobretudo pelos realities.

A televisão voltou a chamar... mas o “Dilema” durou pouco

Pouco tempo depois de sair do Big Brother, Catarina Miranda recebeu uma nova oportunidade e voltou a entrar num reality show da TVI: o Dilema.

A expectativa era elevada. Depois de tudo o que tinha acontecido meses antes, muitos queriam perceber se Catarina iria conseguir controlar a intensidade que a tinha levado à expulsão ou se voltaria a estar no centro das polémicas.

A resposta chegou depressa: Catarina voltou a dar que falar.

Chegou mesmo a ameaçar desistir nos primeiros dias do programa, mas acabou por continuar em jogo. Contudo, a segunda aventura televisiva terminou ainda mais cedo do que muitos esperavam: Catarina Miranda tornou-se na primeira concorrente expulsa do Dilema, saindo com 58% dos votos.

Depois de ter sido expulsa diretamente do Big Brother, a concorrente via-se novamente obrigada a abandonar um reality — desta vez por decisão do público.

Mas, como a própria história de Catarina Miranda viria a provar, uma saída nunca significou necessariamente um ponto final.

Terceira vez: o regresso que a levou à final

Em 2025, Catarina Miranda regressou à casa mais vigiada do País para participar no Big Brother Verão. E desta vez a história seria completamente diferente.

Depois de duas experiências interrompidas antes do desejado, Catarina conseguiu finalmente chegar à reta final de um reality show. A concorrente voltou a assumir o protagonismo, protagonizou confrontos e viu a sua vida pessoal tornar-se também numa das grandes histórias do programa.

Foi dentro da casa que Catarina estabeleceu uma relação com Afonso Leitão. A aproximação dos dois não passou despercebida, até porque Jéssica Vieira — ex-namorada de Afonso — também fazia parte da edição.

O resultado? Uma história a várias frentes, marcada por tensão, confrontos e muitas emoções.

Catarina e Jéssica viveram vários momentos de tensão ao longo da experiência, numa relação inevitavelmente condicionada pela ligação de ambas a Afonso. A presença de Daniela Santos, que também tinha tido uma ligação com Afonso, veio aumentar ainda mais a complexidade das relações dentro da casa e deu origem a novos confrontos e momentos de grande tensão.

Fora da casa, Catarina e Afonso acabariam por assumir publicamente a relação.

A derrota que soube a quase vitória

Depois de uma longa caminhada, Catarina Miranda chegou finalmente à grande final do Big Brother Verão.

E o desfecho teve uma das ironias mais inesperadas da sua história nos realities: a vitória acabou por ficar nas mãos de Jéssica Vieira, a ex-namorada de Afonso Leitão e uma das figuras com quem Catarina viveu alguns dos momentos mais tensos daquela edição.

Jéssica venceu com 53% dos votos, enquanto Catarina Miranda conquistou 47%, ficando em segundo lugar. Uma diferença curta que deixou Catarina às portas daquela que seria a sua primeira grande vitória num reality show.

De concorrente expulsa quando era apontada como favorita a finalista derrotada por apenas seis pontos percentuais: a terceira passagem de Catarina Miranda por um reality show foi, sem dúvida, a mais longa e a mais próxima do triunfo.

Um amor que acabou em polémica e acusações de traição

A relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão acabou por ter um desfecho bem diferente daquele que muitos imaginavam. Depois de assumirem o namoro, viverem juntos e partilharem vários momentos da relação, os dois acabaram envolvidos numa polémica que tomou conta das redes sociais e dos programas da TVI. Em maio de 2026, Catarina anunciou que deixava de apoiar Afonso no Desafio Final, depois de ter descoberto mensagens no telemóvel do companheiro que considerou graves e desrespeitosas. A situação acabou por dar origem a uma acusação de traição. A jovem garantiu que tinha perdido a confiança no namorado e que precisava de preservar o seu amor-próprio. Afonso, por sua vez, negou ter traído Catarina e defendeu que as conversas em causa eram apenas trocas de mensagens entre amigos, sem intenção de infidelidade.

O momento tornou-se ainda mais marcante por acontecer enquanto Afonso permanecia dentro da casa: Catarina entrou no Desafio Final e os dois tiveram um frente a frente em direto, com a relação a ficar definitivamente marcada pela polémica.

Catarina Miranda anunciou o fim do namoro depois de alegadamente descobrir mensagens que considerou comprometedoras e acusou o ex-companheiro de a ter traído. Afonso negou as acusações, garantindo que não existiu qualquer infidelidade.

Agora, começa um novo capítulo

Catarina Miranda entra no Big Brother All Stars com uma história que já inclui praticamente tudo aquilo que um reality show pode oferecer: expulsões inesperadas, guerras dentro da casa, momentos polémicos, rivalidades, lágrimas, romances, uma final e até uma derrota que ficou por muito pouco.

Mas esta é uma nova edição. Uma nova casa. E, desta vez, Catarina vai estar frente a frente com concorrentes que, tal como ela, já sabem o que é viver sob o olhar permanente das câmeras.

Será que é desta que a concorrente que já foi dada como vencedora antes do tempo consegue finalmente conquistar o primeiro lugar? Ou voltará Catarina Miranda a escrever mais um capítulo inesperado na sua história televisiva?

Uma coisa parece certa: a casa do Big Brother All Stars acaba de ganhar uma concorrente que afirma saber exatamente como se faz televisão.