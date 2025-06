Catarina Miranda está de regresso. Protagonista da expulsão direta mais dramática de sempre é concorrente do Big Brother Verão

O Big Brother Verão está no ar e estão a ser apresentados os novos concorrentes. Catarina Miranda é uma das surpresas da noite. A jovem de Almeirim está de regresso aos reality shows da TVI, desta vez no Big Brother Verão, que é apresentado por Maria Botelho Moniz.

Catarina Miranda, de 26 anos, participou no Big Brother 2024 e também no Dilema. Foi ainda apresentadora do Somos Portugal, da TVI.

Ela é a protagonista da expulsão direta mais dramática de sempre da história dos reality shows. A sua saída do Big Brother 2024 ficou para sempre na memória dos fãs do programa. O momento foi marcante e inesquecível e começou por causa de uma discussão da concorrente de Almeirim com João Oliveira.

Catarina Miranda perdeu a cabeça e atirou com um copo. Os estilhaços acabaram a atingir o concorrente Gabriel Sousa. Nessa noite, Catarina Miranda acabou a ser expulsa diretamente pelo Big Brother e ficou lavada em lágrimas. Ninguém na casa queria acreditar no que estava a acontecer, nem a própria. As imagens do momento são muito marcantes.

Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais dramáticos de sempre da história do Big Brother em Portugal.

Estes são os concorrentes do Big Brother Verão