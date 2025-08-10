Ao Minuto

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

  • Há 1h e 13min
Catarina Miranda está a dar o litro no Big Brother Verão, mas cá fora tem dois homens bem especiais a dar tudo para a levar à vitória.

Catarina Miranda tem sido uma das concorrentes mais controversas do Big Brother Verão e, lá dentro, tem em Afonso Leitão um grande aliado. Mas, cá fora, a jovem de Almeirim tem dois homens a dar tudo por ela!

Falamos de Kika Fonseca e Sérgio Duarte, ambos ex-concorrentes do Big Brother 2024, experiência onde conheceram Catarina Miranda.

Os dois têm sido presença assídua no painel de comentário dos Diários do Big Brother Verão e não perdem uma oportunidade para defender a amiga. Além disso, usam as redes sociais para fazerem campanha para que a concorrente consiga vencer esta edição.

Sérgio Duarte e Catarina Miranda criaram uma forte amizade dentro da casa do Big Brother 2024 e a jovem não conteve as lágrimas quando o amigo foi expulso. Pode recordar o momento aqui:

Já cá fora, os dois mantêm uma forte amizade e, recentemente, Catarina Miranda foi até de férias com o amigo, com a mulher e com as filhas, tal como comprovam as imagens abaixo:

Kika faz campanha forte por Catarina Miranda

Também Kika Fonseca foi um dos grandes aliados de Catarina Miranda no Big Brother 2024 e a concorrente também ficou bastante abatida com a sua desistência. Pode recordar aqui o momento:

Agora, o alentejano tem utilizado as redes sociais para apoiar a amiga. Veja aqui algumas das fotografias que Kika tem partilhado:

 

Relacionados

Bruno de Carvalho, Catarina Miranda e Afonso pegam-se ao almoço. Revelações do passado geram o caos

Um homem e três mulheres: o "Quadrado Amoroso" que se transformou na novela mais quente do Verão

Catarina Miranda conquista Afonso Leitão. E é esta a palavra que o público tem a dizer

«Ela é louca, vai persegui-lo»: Sem rodeios, Eduardo Ferreira manda recado à mãe de Afonso Leitão

Sem Daniela no caminho, Catarina Miranda vai com tudo para cima de Afonso
Temas: Catarina Miranda Big Brother Verão Sérgio Duarte Kika Fonseca

