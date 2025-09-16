Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Ao Minuto

16:07
Já na casa, Pedro confessa sobre Ana: «É uma rapariga muito interessante (…) é bonita e quero saber mais» - Big Brother
01:47

Já na casa, Pedro confessa sobre Ana: «É uma rapariga muito interessante (…) é bonita e quero saber mais»

15:09
Concorrente que foi pedida em casamento chora: «Qual é a importância se eu tenho namorado?» - Big Brother
05:33

Concorrente que foi pedida em casamento chora: «Qual é a importância se eu tenho namorado?»

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

21:21
Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar” - Big Brother

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

20:00
“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber - Big Brother

“Houve beijo?”: Catarina Miranda e Afonso Leitão respondem à pergunta que todos querem saber

19:17
Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Homem que dá voz ao "Big Brother" emociona no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:41
Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

Esta apresentadora de Televisão (de peso) foi a 'casamenteira' de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:40
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro - Big Brother

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

18:29
Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral - Big Brother

Bárbara Bandeira interrompe concerto para celebrar vitória de Jéssica no Big Brother. E o momento já é viral

17:49
Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples - Big Brother

Revelado o «maior segredo» da vida de Cristina Ferreira. E choca por ser tão simples

20:35
Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso - Big Brother

Ameaças, «ressabiamento» e insultos: tudo sobre o reencontro explosivo de Daniela Santos, Miranda e Afonso

19:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio - Big Brother
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

19:32
Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda» - Big Brother
03:40

Afonso implacável com Daniela: «Ela tem pesadelos com a Miranda»

19:32
Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso» - Big Brother
03:40

Miranda dá 'estoiro' a Daniela Santos: «Sei qual é o teu ressabiamento, mas eu não mando no Afonso»

19:32
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso - Big Brother
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

19:22
Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele» - Big Brother
03:21

Jéssica fala sobre a relação dos CaLe: «Foi duro, entrei a gostar muito dele»

19:15
Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar» - Big Brother
02:00

Afonso expõe pós-gala com Miranda: «Ontem houve... vamos ver hoje como vai desenrolar»

19:12
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha» - Big Brother
02:16

Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»

18:54
Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar» - Big Brother
02:05

Afonso ataca Viriato: «Tu querias estar com a Miranda, querias estar no meu lugar»

18:50
Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja» - Big Brother
02:21

Implacáveis, Afonso e Miranda fazem ataque a Daniela Santos: «Poderia vir para aqui lavar roupa suja»

18:45
Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma» - Big Brother
01:36

Bruna dá 'achega' a Miranda: «Se não estivesses na casa, a casa continuaria de qualquer forma»

18:38
Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina» - Big Brother
03:30

Marta Cruz afirma: «Vamos celebrar a Jéssica e não a derrota da Catarina»

18:35
Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada» - Big Brother
01:44

Miranda arrasa colegas: «Sem mim, não faziam grande coisa, muitos nem faziam nada»

18:30
Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto - Big Brother
01:06

Eles já tiveram um caso, mas agora não se podem ver! Daniela e Afonso 'pegam-se' em direto

18:25
Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!» - Big Brother
01:26

Afonso e Viriato aos berros em direto e Nuno Eiró é obrigado a intervir: «Não falam mais alto que eu!»

Acompanhe ao minuto

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

  • Secret Story
  • Há 2h e 16min
Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida - Big Brother
Mãe Catarina Miranda

A mãe de Catarina Miranda, que sempre se manteve discreta, foi finalmente “revelada” ao público durante a entrevista da finalista do "Big Brother Verão" no programa "Dois às 10". Uma fotografia antiga foi exibida em antena e está a dar que falar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Catarina Miranda ficou em segundo lugar no Big Brother Verão, mas continua a ser uma das concorrentes mais marcantes desta edição. Esta terça-feira, 16 de setembro, esteve à conversa com Cristina Ferreira no programa Dois às 10, onde protagonizou um momento inesperado: a revelação de uma imagem inédita da sua mãe.

A mãe da jovem tem-se mantido fora do olhar público desde a sua primeira participação em reality shows da TVI, no Big Brother 2024. Sempre discreta, nunca apareceu nas galas nem em formatos onde familiares de concorrentes costumam ser convidados. No entanto, durante uma reportagem exibida no programa da manhã, centrada na avó de Catarina Miranda, que se tornou uma figura querida dos telespectadores, surgiu uma fotografia antiga da mãe da finalista.

«Espero que ela não me mate. Esta é a mãe da Catarina Miranda. São parecidas», comentou Rosário, num tom bem-humorado.

A avó revelou ainda que, apesar de evitar as câmaras, a mãe de Catarina tem acompanhado a filha de perto: «A mãe da Catarina é quem me leva sempre às galas, mas fica no carro, porque a mãe da Catarina não quer aparecer. E, na penúltima, a mãe até esteve lá dentro [no estúdio]. As pessoas é que não souberam, porque ela entrou com outro nome».

A revelação da imagem está a gerar curiosidade entre os fãs do programa, que até agora permanecia anónima.

Veja a fotografia aqui:

Veja aqui a conversa completa

Temas: Catarina Miranda Big Brother Verão

Relacionados

Catarina Miranda admite que Jéssica foi mais inteligente e lamenta: «Foi tarde demais»

Jéssica Vieira celebra vitória no Dois às 10 com companhia inesperada nos bastidores

Catarina Miranda não ganhou, mas sentiu-se vitoriosa por ter ficado com Afonso: «iríamos estar sempre juntos»

Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu

Fora da Casa

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Há 1h e 33min

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Ontem às 15:59

Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Ontem às 15:49

Vânia Sá revela sexo do bebé com anúncio especial: “A nossa família está a aumentar”

14 set, 21:21
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar

Ontem às 15:59
05:12

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Hoje às 11:24
01:22

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Hoje às 10:12

De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

14 set, 18:40

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Há 1h e 33min

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Há 2h e 16min

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

Ontem às 19:00

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

Ontem às 18:39

Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Ontem às 15:49
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set, 22:05
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Ontem às 00:49
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Ontem às 00:41
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em imagem impactante, Jéssica Vieira afirma: "Tenho os melhores comigo"

Há 37 min

Após fim do "Big Brother Verão", Jéssica Vieira vive momento especial: "Finalmente"

Há 1h e 15min

Kina: "Tentaram ridicularizar a minha idade. Tentaram humilhar-me de todas as maneiras"

Há 1h e 20min

Indignada, Maria Botelho Moniz põe fim a boatos: "A notícia é falsa!"

Há 2h e 0min

Em dia especial, Bernardina Brito emociona seguidores: "Será um ano extraordinário"

Há 2h e 55min
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set, 12:04

Maria Botelho Moniz chora agarrada aos concorrentes, depois de uma grande surpresa

13 set, 00:41
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais