«Nada disto...»: As primeiras palavras de Catarina Miranda após conquistar o segundo lugar no Big Brother

O Big Brother Verão terminou nesta sexta-feira, 12 de outubro, e Jéssica Vieira foi a grande vencedora. O duelo final foi entre a nortenha e Catarina Miranda que, neste sábado, 13, recorreu às redes sociais se dirigir, pela primeira vez, aos fãs, depois de conquistar o lugar de prata.
«UM GRANDE OBRIGADA! A cada um de vocês que, dia após dia, deram carinho, amor e força ao longo destes meses! Nada disto seria possível sem o vosso apoio incansável», escreveu, na rede social X.
Na grande final do Big Brother Verão, no Parque dos Poetas, em Oeiras, chegou o grande momento: saber quem é a grande vencedora do reality show. Catarina Miranda ou Jéssica Vieira? Os números não enganam e Jéssica Vieira é a grande vencedora, com 53% dos votos, ficando Catarina Miranda em 2º lugar, com 47%.
