Catarina Miranda implacável com comportamento dos concorrentes: «Parece o lar da terceira idade...»

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother e a casa reagiu assim... Veja as imagens mais marcantes!

O momento que ninguém esperava ver! As imagens do abraço de Catarina Miranda e Francisco Monteiro (Fotos)

Esta segunda-feira, 3 de junho, Catarina Miranda esteve presente no Extra do Big Brother, conduzido por Marta Cardoso.

No inicio do programa, a apresentadora começou por questionar Catarina Miranda: «Como é que tu, a esta distância, olhas para a casa ao dia de hoje? Que jogo vens ali dentro?»

Três semanas após a sua expulsão, a ex-concorrente do Big Brother mostrou-se implacável com os concorrentes: «Jogo a gente não vê muita coisa. Aquilo parece realmente o lar da terceira idade, eles querem ir dormir, não limpam, estão assim, meio que velhotes. As regras continuam a ser quebradas».

«Esta casa realmente teve, e nós recebíamos esse aviso por parte do Big Brother e da própria produção, que já havia muitas coisas partidas. É assim, quando se parte sem querer, há sempre aquela benesse. Mas é assim, se chegarmos até ao final do programa com as paredes, foi um sucesso», acrescentou Catarina Miranda.