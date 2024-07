Em lágrimas, Catarina Miranda admite saudades dos colegas do Big Brother 2024: «Está a ser muito difícil»

No Dilema, Catarina Miranda já parece ter atingido um limite das suas emoções. Já ameaçou desistir deste jogo, num momento em que desabou em lágrimas, durante uma conversa com Manuel Luís Goucha. Catarina sente estar a ficar com o papel de vilã, à semelhança do que sentiu ser no Big Brother, e não quer que isso se repita. Foi mais longe e admitiu mesmo: «Estou com muitas saudades dos meus ex-colegas (...) Está a ser muito difícil». Veja aqui o momento:

Foi após um confronto com Rafael Bailão, que levou o concorrente a desabar em lágrimas, que Catarina Miranda ameaçou desistir do programa:

«Eu vou abandonar o programa amanhã. Eu não vou ficar com a minha imagem manchada, lamento imenso (...) Tenho todo o gosto em participar, mas não posso», justificou Catarina. «Não me sujeito a isto porque depois fico sempre com o papel de má e eu não vou ficar. Já fiquei num programa e vi-me à rasca para tentar tirar aquela imagem que as pessoas tinham de mim», rematou a concorrente no abrigo.