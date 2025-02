Bomba nas redes Sociais! Catarina Miranda surpreende com novo visual irreverente! Veja aqui!

Catarina Miranda surpreende seguidores com mudança de visual! Será que vem por aí uma nova cor de cabelo?

Será que vem por aí uma nova cor de cabelo? Cores irreverentes: Catarina Miranda testa novos looks e agita as redes sociais!

Catarina Miranda, deu que falar nas redes sociais ao partilhar uma divertida brincadeira com os seus seguidores na tarde desta terça-feira, 4 de fevereiro. A ex-concorrente do Big Brother experimentou uma nova transformação de visual que deixou todos de boca aberta!

Nas suas histórias no Instagram, Catarina partilhou um momento descontraído em que colocou uma peruca e surpreendeu com um tom bem mais claro do que o habitual: «Eu vou ficar loira», disse, divertindo-se com a mudança temporária.

Mas a brincadeira não ficou por aí: logo depois, Catarina experimentou uma peruca castanha, contrastando com o tom ruivo que atualmente caracteriza o seu estilo. Para os seus seguidores, foi uma oportunidade de ver Catarina com uma imagem completamente diferente, ainda que a mudança tenha sido apenas momentânea.

Veja aqui a mudança de visual:

Vale recordar que, embora a ex-concorrente do Big Brother tenha o cabelo naturalmente castanho escuro, o seu visual ruivo já se tornou uma marca registada da sua imagem.

A mudança de visual de Catarina Miranda gerou reações e especulações entre os seus seguidores, deixando-os a questionar se um novo tom loiro está no horizonte!