O comentário que rebentou com a casa: Saiba o que disse Bruno de Carvalho para Catarina Miranda fazer as malas

No Big Brother Verão, Bruno de Carvalho teceu um comentário, durante uma dinâmica, que deixou Catarina Miranda completamente fora de si e a jovem ameaçou mesmo desistir do programa.

A certa altura, a concorrente atirou para o ar uma pergunta dirigida ao ex-presidente do Sporting. «É duro, não é?», questionou. Bruno respondeu: «Até é, mas nunca hás de experimentar tu».

Boquiaberta, Catarina Miranda levantou-se e dirigiu-se para o quarto, onde começou a fazer as malas para se ir embora. «Abra a porta agora!», pediu.

Afonso Leitão foi ao encontro da colega e consolou-a. Em lágrimas, num verdadeiro pranto, Miranda prosseguiu: «Vou-me embora, mande a minha mãe vir buscar. Estou farta disto, farta!».

Percorra a nossa galeria e veja as imagens surpreendentes

Fora do Big Brother, Catarina Miranda e Afonso Leitão partilham o pesadelo mais temido pelos famosos. E nem sabem

Catarina Miranda e Afonso Leitão são dois dos grandes protagonistas do Big Brother Verão e, na casa, têm sido verdadeiros aliados. Mas, fora do formato, os dois também têm algo a ligá-los... e um sério problema por resolver.

Há pouco tempo, a equipa que gere as redes sociais de Catarina Miranda anunciou que a sua conta de Instagram tinha ficado suspensa devido a denúncias. «A conta de Instagram da Catarina, que já contava com mais de 105 mil seguidores, foi infelizmente denunciada e suspensa há cerca de duas semanas atrás. Até que consiga recuperá-la – algo que será tratado assim que a Catarina sair do programa – esta é a única conta oficial da Catarina no Instagram», pode ler-se no comunicado divulgado pelos amigos da jovem de Almeirim.

«É gerida por alguém em quem a própria Catarina confiou e deixou encarregue de tudo! Contamos com o vosso apoio para espalhar esta informação e voltar a reconstruir esta comunidade incrível!», acrescentaram.

Desta vez, foi a conta de Afonso Leitão que teve o mesmo fim, o que também motivou um comunicado da equipa que gere as redes sociais do concorrente de Alcochete. «A conta está indisponível por tempo indeterminado! Enquanto a conta estiver indisponível, esta é a conta oficial do Afonso Leitão», escreveram.

Os dois concorrentes, que tanto têm dado que falar dentro do Big Brother Verão, perderam as respetivas contas durante a sua participação no formato e, por isso, não sabem do problema que os espera cá fora, e que vão ter de solucionar quando deixarem a casa mais vigiada do País.

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotografias desta dupla imbatível do Big Brother Verão