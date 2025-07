Ranking de Popularidade: ‘Pesos pesados’ do BB Verão são os menos gostados. Veja aqui

A conta oficial de Instagram do Big Brother Verão, reality show da TVI, divulgou hoje o segundo ranking de popularidade dos novos concorrentes. Os 13 participantes entraram na casa mais vigiada do país há duas semanas e já são claras as preferências do público.

Importa referir que este ranking é uma referência inicial sobre a aceitação e simpatia dos portugueses por cada concorrente, servindo de termómetro para perceber quem está a destacar-se dentro do programa.

Assim sendo, nesta segunda semana, Kina, Manuel Melo e Jéssica Vieira ocupam os primeiros três lugares do pódio, respetivamente. Já no fim estão os 'pesos pesados' desta edição: Catarina Miranda em último, seguida por Bruno de Carvalho e Afonso Leitão.

🏆 Ranking de Popularidade – Big Brother Verão (2.ª semana)

1.º Kina

2.º Manuel

3.º Jéssica

4.º Luiza

5.º Bruna

6.º Viriato

7.º Fábio Paim

8.º Ana Catharina

9.º Afonso

10.º Bruno de Carvalho

11.º Catarina Miranda

📊 O que significa este ranking?

Embora seja ainda muito cedo no programa, este tipo de ranking mostra já algumas preferências do público que acompanha o reality show. A aceitação do público é crucial para garantir a permanência no programa e alcançar a tão desejada final.

Além disso, rankings como este geram conversa nas redes sociais e ajudam a envolver ainda mais os fãs do reality show, que podem continuar a votar e a interagir com os seus concorrentes preferidos.

👁️ Continue a acompanhar o Big Brother Verão

À medida que os dias passam e os concorrentes se revelam, as posições no ranking podem mudar drasticamente. Acompanhar estes resultados é essencial para perceber quem tem reais hipóteses de chegar longe nesta edição do Big Brother Verão.

Siga o Instagram oficial do Big Brother e mantenha-se a par de todos os desenvolvimentos e atualizações semanais!