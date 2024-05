Despertar raivoso! Catarina Miranda em brasa com Carolina Nunes: «Queres bater bates na tua cabeça ou no teu namorado»

Carolina Nunes arranca suspiros no mundo do digital! Veja as fotos deslumbrantes da concorrente!

No Big Brother, há despertares difíceis! Ontem, dia 14 de maio, a manhã foi difícil para alguns concorrentes... Especialmente Catarina Miranda!

Catarina Miranda acordou de mau humor... Com a buzina e os concorrentes a baterem na porta no quarto do líder até que a colega despertasse, para prevenir nova sanção. A concorrente de Almeirim estava a dormir e a buzina do Big Brother tocou várias vezes seguidas para que se levantasse até que foi acordada por Carolina Nunes, que bateu na porta do quarto do líder.

Catarina Miranda levantou-se e mostrou-se revoltada com a atitude de Carolina. Já na cozinha a preparar o pequeno-almoço, não poupou nas críticas à colega, que nunca lhe respondeu: «Quando estás a dormir (...) mais o João uma carrada de horas eu também não te faço isso. Para a próxima, queres bater bates na tua cabeça ou no teu namorado», começou por dizer, mas não ficou por aí... Miranda continuou a reclamar por ter sido acordada e referiu depois que Carolina Nunes está «há dois meses a dormir neste programa».

À conversa com Inês Morais na sala, Catarina Miranda foi avisada para o facto de ter sido uma brincadeira por parte de Carolina Nunes e reagiu: «Inês, eu estou a dormir! Alguma vez a acordei? Brincar com o quê? Ela que brinque com a coisinha dela, brincar com o quê? Eu tenho confianças com ela? É a pessoa que passa o dia a dormir» realçou exaltada enquanto referiu novamente que será a vencedora do programa.