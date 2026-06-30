Piscina gigante e ambiente digno de um resort: Catarina Miranda abre as portas da nova casa de luxo

Depois de um período de grandes mudanças na sua vida pessoal, Catarina Miranda começa agora um novo capítulo. A ex-concorrente de reality shows da TVI deixou para trás a relação com Afonso Leitão e mudou-se para uma nova casa, que fez questão de mostrar aos seguidores através das redes sociais.

As imagens revelam uma habitação de linhas modernas, marcada por espaços amplos, acabamentos contemporâneos e muita luz natural. No exterior, o grande destaque vai para a piscina, que ocupa um lugar central no condomínio e confere um ambiente digno de um autêntico resort.

Foi precisamente junto à piscina que Catarina Miranda gravou um dos vídeos que mais chamou a atenção dos fãs. Num elegante vestido branco, a ribatejana mostrou-se sorridente e radiante, deixando transparecer a felicidade por esta nova etapa da sua vida.

Mas não é apenas o exterior que impressiona. Nos conteúdos partilhados, a antiga concorrente deixa também espreitar o interior da nova habitação, onde predominam uma decoração minimalista, tons claros e um estilo moderno, criando um ambiente sofisticado e acolhedor.

A mudança acontece depois do fim da relação com Afonso Leitão, com quem viveu um romance acompanhado de perto pelos seguidores. Agora, Catarina parece focada em si própria, nos seus projetos profissionais e nesta nova casa, que representa um verdadeiro recomeço.

Os fãs não demoraram a reagir às publicações, multiplicando os elogios tanto à beleza do imóvel como à boa disposição da ex-concorrente. Muitos destacaram a tranquilidade do espaço e a zona da piscina, considerada um dos grandes atrativos da nova residência.

Com esta mudança, Catarina Miranda demonstra que está pronta para seguir em frente. Entre uma casa de sonho, uma piscina que convida aos dias de verão e um ambiente moderno e elegante, a antiga concorrente vive uma fase de renovação que não deixou ninguém indiferente.