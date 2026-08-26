Por esta ninguém esperava: Catarina Miranda recebe declaração de ícone da música portuguesa

Parece que as diferenças ficaram mesmo para trás. Catarina Miranda e Cláudia Nayara surpreenderam ao aparecer juntas numa festa, numa aproximação que rapidamente chamou a atenção de quem se lembra das polémicas protagonizadas pelas duas.

Mais do que uma simples fotografia, Cláudia Nayara aproveitou o momento para assumir publicamente a sua posição relativamente à ex-concorrente. A cantora já tinha dado sinais de que a sua opinião sobre Catarina mudou, mas voltou agora a reforçar que não guarda qualquer ressentimento.

«Vou voltar a repetir: gosto dela, ponto. A vida ensina e muito», afirmou, deixando clara a atual relação que mantém com a jovem de Almeirim.

A mensagem ganhou ainda mais força perante algumas críticas que surgiram na caixa de comentários. Sem demonstrar preocupação com aquilo que os outros possam pensar, Cláudia Nayara respondeu: «As vossas opiniões não me aquecem nem me arrefecem. Lá ia o tempo em que eu dava canal a pessoas mal-amadas!»

E acrescentou: «Quem quiser falar bem, pode falar, mal também»..