Comunicado urgente: equipa de Catarina Miranda quebra silêncio com anúncio inesperado

A equipa que gere as redes sociais de Catarina Miranda, concorrente do Big Brother Verão, recorreu ao X (antigo Twitter) para partilhar um novo comunicado com um anúncio importante.

Tal como aconteceu nas primeiras semanas do Big Brother Verão, a conta oficial de Catarina Miranda no Instagram foi novamente suspensa. Segundo a equipa, a situação só poderá ser resolvida após o término da participação da concorrente no reality show da TVI.

«Comunicado oficial: informamos que a conta oficial de Instagram da Catarina foi novamente suspensa e só poderá ser recuperada após a sua saída do programa», pode ler-se, no comunicado.

Enquanto a conta permanecer inativa, «todas as atualizações serão publicadas exclusivamente aqui no X, nesta mesma conta que é a única oficial», acrescentou a equipa.

