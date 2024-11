Catarina Miranda e Daniela Ventura surgem juntas num evento! Veja as imagens

Catarina Miranda e Daniela Ventura, conhecidas pela sua grande rivalidade no Big Brother, surpreenderam ao aparecer juntas num evento de moda, que aconteceu recentemente.

Foi Catarina Miranda que partilhou no site Instagram, algumas fotografias da ocasião, em que podemos ver um claro ambiente de convivio entre ambas, que posaram juntas para uma das fotos.

O evento contou também com a presença de Inês Morais, a vencedora desta edição, e David Maurício, visto ao lado de Niela, indicando que o casal parece manter-se próximo, apesar das especulações de afastamento depois do que vimos acontecer no Dilema.

Veja as imagens:

Após uma separação pública após o programa 'Dilema', Daniela Ventura e David Maurício parecem ter retomado a relação.

Gonçalo Quinaz, que afirmou que tem fontes que confirmam que o casal está junto novamente e à à procura de casa.

Desde que a participação polémica no reality show Big Brother 2024, que os nomes Daniela Ventura e David Maurício nunca mais foram esquecidos.

O casal regressou ao grande ecrã para participar no 'Dilema', mas correu tudo mal e os dois acabaram por colocar um ponto final na relação que mantinham.

Gonçalo Quinaz pronunciou-se hoje acerca do ex-casal, afirmando que, segundo uma fonte próxima, os dois retomarama realção... E já andam à procura de casa juntos!

Foi durante a rubrica ‘Conversas de Café’, do programa «Dois às 10», apresentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, que a notícia foi avançada. Enquanto falavam sobre a celebração do primeiro aniversário da filha de David, os comentadores questionam se os dois estão novamente juntos.

E a resposta é: segundo fontes próximas a Gonçalo Quinaz, alegadamente, David e Daniela reconciliaram-se.

«Estão [juntos]. Eu não vi as notícias, eu tenho uma fonte e estão juntos segundo aquilo que me disseram (...) Uma fonte muito próxima do casal confirmou-me que estão juntos e, segundo a mesma, estão felizes. Inclusive, andam à procura de casa para irem viver juntos», avançou Gonçalo Quinaz.

Veja o vídeo: