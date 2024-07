Catarina Miranda sobre a rival Daniela Ventura: «Uma pessoa que em off era capa de me dar melhor»

Catarina Miranda e Daniela Ventura foram as duas grandes rivais do Big Brother 2024. Contudo, Catarina Miranda vem agora afirmar que até se entendia com ela «em off».

A ex-concorrente do Big Brother e do Dilema esteve esta tarde no Em Família, onde respondeu às perguntas da Entrevista que Ninguém Quer Dar e acabou a falar de Daniela Ventura.

«Curiosamente, a Daniela - ao contrário do que muita gente possa pensar - dentro da casa do Big Brother era uma das pessoas que em off eu era capaz de me dar melhor», disse.

«Eu com ela, nós comunicávamos só com o olhar. Aconteceu: eu era salva, ela podia não me vir abraçar, mas depois estávamos as duas sozinhas na casa de banho sem ninguém ver e ela (piscava o olho). Do género: ‘fiquei contente de tu ficares’»