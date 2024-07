Daniela Ventura reage a festejos de Catarina Miranda à vitória de Inês Morais: «Estava ocupada a receber o meu plasma»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura marcou presença no 'TVI Extra' desta noite de 5 de julho. Durante o programa apresentado por Flávio Furtado, a ex-concorrente quebrou o gelo acerca da sua relação com Catarina Miranda agora que ambas se encontram fora da casa mais vigiada do país.

Sobre a relação entre ambas, Daniela Ventura revela que as duas ainda não falaram cá fora: «Não falámos. Não há nada contra nem nada a favor».

O apresentador relembrou a celebração de Catarina Miranda no momento da vitória de Inês Morais e questionou Daniela Ventura: «Custou-te de alguma forma ver a Catarina Miranda a celebrar euforicamente a vitória da Inês?». Ao que a jovem angolana respondeu: «Não me custou nada. Estava muito ocupada a receber o meu plasma. Não esperava outra coisa. No fundo sei que a Miranda gostaria que eu ficasse no pódio, mas não que fosse a vencedora».