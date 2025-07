O esperado aconteceu. Catarina Miranda e Daniela Ventura partem para acusações: «Tu és uma mulher fácil. Oferecida»

Big Brother Verão: Catarina Miranda e Daniela Ventura protagonizam acesa discussão nas primeiras 24 horas.

O ambiente na casa do Big Brother Verão aqueceu logo nos primeiros dias. A nova edição do reality show arrancou a 30 de junho e, como já era esperado pelos telespectadores, o reencontro entre Catarina Miranda e Daniela Ventura não tardou em gerar faíscas.

As duas concorrentes, que participaram na edição de 2024 e já tinham protagonizado momentos de tensão anteriormente, voltaram a confrontar-se, desta vez de forma ainda mais intensa. Na tarde de segunda-feira, 1 de julho, Catarina e Daniela envolveram-se numa troca de acusações acalorada no quarto da casa, com Afonso Leitão como única testemunha presencial.

Daniela Ventura tem-se mostrado bastante defensora de Jéssica Vieira, ex-namorada de Afonso. Niella acredita que a postura de Catarina perante a concorrente é errada e deveria respeitar mais.

Durante o confronto, Catarina Miranda desafiou a postura de Daniela e questionou a sua relevância no jogo e enquanto figura pública. Num tom crítico, acusou a colega de faltar ao respeito a outras mulheres, trazendo à conversa alegadas ofensas dirigidas por Daniela numa edição anterior. «O que é que tu representas?», atirou Catarina, visivelmente incomodada. «Se eu sou vulgar e fácil, então o que é que tu és?», acrescentou.

Daniela Ventura não hesitou em responder e acusou Catarina de ter comportamentos provocadores e de se aproximar dos colegas masculinos com segundas intenções, deixando subentendido que tal atitude era notória para quem assiste ao programa. «Tu és uma mulher fácil», declarou entre várias ofensas.

A tensão entre as duas concorrentes é, assim, um dos primeiros grandes momentos desta edição do Big Brother Verão, revelando que a convivência promete ser tudo menos pacífica. Com personalidades fortes e um historial de confrontos, Catarina Miranda e Daniela Ventura voltam a mostrar que a rivalidade entre ambas está longe de ser ultrapassada.