A polémica do tapete: «Senti-me desrespeitada não só para comigo, mas a minha comunidade inteira»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

A tarde de hoje, dia 12 de abril, ficou marcada por uma nova polémica. Catarina Miranda e Daniela Ventura protagonizaram um momento de tensão após Catarina Miranda «exceder os limites» com a colega, ao «brincar» com o tapete da muçulmana.

As duas começaram as picardias ao longo do dia a partir do momento em que Catarina Miranda surgiu vestida de barata, com a missão de «irritar» ao máximo os colegas. A chef optou por juntar-se a Daniela Ventura e observar a colega enquanto a mesma se maquilhava. Durante este momento, Catarina foi tecendo críticas a Daniela: «É tão linda (…) Parece uma modelo (…) Carinha laroca. É pena não dizer nada de jeito (…) Ainda não deu uma para a caixa.» Veja aqui o momento:

Catarina Miranda optou por continuar as provocações e, com a ajuda de Gabriel Sousa, dirigiu-se ao quarto em busca do tapete de oração da colega muçulmana para efetuar uma «reza», em jeito de «brincadeira». Ao encontrar o tapete, Catarina começou a simular uma oração ao «Deus das baratas». Daniela Ventura entrou no quarto e assistiu ao momento sem se pronunciar, até se ter apercebido de que a colega estava a utilizar o tapete sagrado : «Ela está a gozar com o meu tapete (…) Que Deus se recorde dessa» Recorde aqui o momento polémico:

Mais tarde, durante o Última Hora, apresentado por Alice Alves, as duas concorrentes foram chamadas ao confessionário para conversa com o “Big” em direto. Catarina Miranda e Daniela Ventura assistiram às imagens polémicas e teceram comentários acerca da situação. Daniela Ventura começou por se mostrar incomodada e desrespeitada: «Pegou o tapete dentro da minha mala. Não tem que tocar nas minhas coisas. Muito menos uma coisa que é tão íntima para mim que é o meu tapete da reza (…) imitou a forma como nós rezamos (…) tentou até referir o nome de Deus (…) senti-me desrespeitada não só para comigo, mas a minha comunidade inteira (…) Vale tudo pelos vistos, até denegrir religiões». Catarina Miranda não tardou a responder: «Quem é a pessoa que está constantemente a perguntar onde é que queres o tapete (…) às vezes esqueces-te do tapete e eu é que vou arrumar», afirma Catarina Miranda ao querer demonstrar que a situação foi uma brincadeira e não em jeito de «troça» . «Foi uma brincadeira (…) dava claramente para ver nas imagens que ela se vinha a rir. Escusa de estar a fazer o papel de vítima».

No final da conversa, o anfitrião deixou um aviso: «Relembro que para um aquilo que pode ser uma brincadeira, para outra pessoa pode ter e tem um significado mais profundo. Quero reforçar a importância de sabermos perceber os limites do outro e de não passarmos a linha». O «Big» dirigiu ainda uma mensagem a Catarina Miranda: «Este tipo de comportamento não pode voltar a repetir-se nesta casa», rematou.

Não perca: Catarina Miranda tenta falar com Daniela, mas a concorrente recusa.

Após o confessionário, Daniela Ventura mostrou-se enervada com os colegas que assistiram à situação e não se pronunciaram em defesa da muçulmana: «Quem compactuou foram três pessoas (…) Vocês não disseram nada (…) Acho ridículo e vocês na porta feitos palhaços».

Magoada, Daniela Ventura acabou por desabar em lágrimas em conversa com David Maurício sobre o assunto. David Maurício afirmou não saber o que se passou, e que foi por esse motivo que não se pronunciou: «De onde eu estava nem vi o tapete. Não reparei (…) Estavas calma». Daniela Ventura clarificou o motivo por trás da sua calma: «Quando fico calma é porque vou chorar», e desabou. Veja aqui: