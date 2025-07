Quase que andaram 'à porrada' nos bastidores: o momento caótico entre Daniela Ventura e Catarina Miranda

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Na tarde de quarta-feira, 2 de julho, Daniela Ventura desabafou com André Filipe sobre o desconforto que tem sentido dentro da casa do Big Brother Verão, especialmente por causa de Catarina Miranda. Segundo a jovem, de 25 anos, a colega já mencionou, em contexto provocatório, o nome do seu ex-namorado, David Maurício, e também da sua avó, Maria Rita.

Daniela confessou que já esperava este reencontro dentro da casa e que o mesmo seria de alta tensão. «Sabia e tinha a certeza que a Catarina ia entrar. E estas provocações não são novidade», admitiu.

Recuando no tempo, Daniela Ventura relembrou os momentos de tensão que viveu com Catarina Miranda fora do programa, admitindo que o conflito entre ambas já esteve perto de se transformar em confronto físico. «Quase deu porrada lá fora, ela sabe muito bem disso. Aqui ela fala mais porque estamos num programa. Está a testar os meus limites, porque sabe que lá fora a situação foi séria», referiu.

Segundo Daniela, Catarina voltou a ultrapassar os limites ao referir-se novamente à sua avó de forma desrespeitosa. «Ela já falou da minha avó outra vez. Foi mal-educada no meio da casa dela, no programa dela (da CMTV). Os próprios apresentadores chamaram-na à atenção. Não estou a inventar nada, qualquer pessoa pode ir ver esse episódio», adiantou, referindo-se a um tenso episódio que aconteceu no Manhã CM de 21 de março.

A polémica começou por Catarina Miranda 'confrontou' a avó de Daniela Ventura

Nos bastidores da televisão, os ânimos exaltaram-se: «Depois do programa, os apresentadores ainda vieram ter comigo para se desculpar. Quando fui para o corredor, a minha avó estava muito chateada, não só pelas mentiras que ela [Catarina] disse, mas também pela forma como falou».

Daniela contou ainda que a sua avó apenas quis fazer um alerta a Catarina, sem qualquer intenção de confronto físico: «A minha avó só lhe disse que já tinha feito muito mal à neta dela, e que não ia permitir que voltasse a faltar-me ao respeito. Foi um aviso, de mais velha para mais nova».

No entanto, segundo Daniela, Catarina respondeu de forma muito insolente. «Ela virou-se para a minha avó e disse: ‘Você meta-se no seu lugar'», contou. Daniela não escondeu que essa atitude a deixou indignada: «Quando ouvi aquilo, fui logo atrás dela. Com a minha avó ninguém se mete».

Veja aqui o momento em questão: