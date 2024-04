A ferver! Catarina Miranda coloca sal nas camas e o caos instala-se com Daniela Ventura: «Querias que eu te agredisse»

Catarina Miranda revela no confessionário: «Não me arrependo nada. Até acho que pus pouco sal»

Na Emissão Especial com Cláudio Ramos, assistimos a imagens exclusivas de mais um desentendimento entre Catarina Miranda e Daniela Ventura.

Desta vez, os concorrentes que não foram à festa do líder, decidiram «virar a casa do avesso» e puseram todas as almofadas da sala no quarto do líder e dos seus aliados.

Quem não gostou da brincadeira foi Catarina Miranda. A concorrente decidiu colocar sal na cama dos colegas e Daniela Ventura passou-se: «Estás a pôr sal na cama das pessoas? Mas estás-te a passar?». Ao tentar sair do quarto, Catarina Miranda foi «impedida» por Daniela Ventura e as duas começaram aos berros.

«Tu é que vais ser expulsa, porque querias que eu te agredisse, não saíste da frente!», atirou Catarina. «Tu não deixas de ser uma ordinária, o que fizeste aqui foi uma nojice! A desperdiçar comida! Cala a boca!», ripostou Daniela, revoltada.

Após a revolta, enquanto os concorrentes limpavam o sal que estava espalhado na cama e no chão, Catarina Miranda limitou-se a observar os colegas e a cantar.

«Não me arrependo nada. Até acho que pus pouco sal. Se fosse um quilo por cada um que aquilo é só mau olhado naquele quarto. Tinha que mandar vir um camião da TIR», frisou Catarina Miranda.