Você decide: Catarina Miranda e Daniela Ventura — há uma nova votação e o futuro das concorrentes está nas mãos do público

Catarina Miranda e Daniela Ventura: Rivais ou Melhores Amigas? Vote gratuitamente na APP TVI Reality.

Depois de um reencontro explosivo no Big Brother Verão, Catarina Miranda e Daniela Ventura voltaram a dar que falar. Conhecidas pelas suas personalidades fortes e pela rivalidade que marcou a edição de 2024 do reality show, as duas concorrentes estão novamente sob os holofotes — e a relação entre ambas volta a ser tema de debate entre os fãs do programa.

A tensão entre Catarina e Daniela tem sido notória desde os primeiros momentos dentro da casa, com discussões acesas e trocas de acusações que não passaram despercebidas aos espectadores. No entanto, em reality shows tudo pode mudar rapidamente: onde hoje há conflito, amanhã pode haver aproximação.

Neste contexto, a TVI lançou um apelo à participação dos fãs: São rivais ou melhores amigas? A pergunta está lançada na aplicação TVI Reality, onde os espectadores são convidados a dar a sua opinião, de forma gratuita , sobre a dinâmica entre estas duas figuras centrais do jogo. A sua opinião conta.

A resposta do público será divulgada ainda hoje.

Para votar, basta descarregar a aplicação TVI Reality e escolher o lado desta história com que mais se identifica.