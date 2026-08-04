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Catarina Miranda tem o vestido que todas querem e nós sabemos onde pode comprar

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Catarina Miranda tem o vestido que todas querem e nós sabemos onde pode comprar - Big Brother
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Catarina Miranda voltou a conquistar os elogios dos seguidores com um look que está a dar que falar. A boa notícia? O vestido pode ser comprado online.

Catarina Miranda voltou a destacar-se nas redes sociais ao surgir com um vestido que rapidamente captou a atenção dos seguidores. Elegante e perfeito para o verão, a peça está a tornar-se um verdadeiro sucesso entre quem procura inspiração para os dias mais quentes.

Para quem ficou rendido ao visual, há boas notícias: o vestido está disponível para compra online através da loja Lady Space por apenas 36€. Recorde que, este é o projeto de Diana Lopes, comentadora do Big Brother Verão.

Conhecida por partilhar frequentemente sugestões de moda, Diana Lopes disponibiliza na sua loja várias peças em tendência, sendo este vestido uma das que mais está a despertar interesse entre os fãs.

Se procura um look fresco, elegante e em linha com as tendências da estação, esta poderá ser uma das escolhas mais procuradas deste verão.

Temas: Catarina Miranda Diana Lopes

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