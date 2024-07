Catarina Miranda: «Aqueles 100 mil euros eu fazia facílimo na Arábia Saudita»

Catarina Miranda esteve no Em Família a dar a Entrevista que Ninguém quer dar e voltou a falar do sonho que alimenta de fazer vida na televisão. A ex-concorrente do Big Brother e do Dilema garante que o seu objetivo não é o dinheiro.

«Eu não faço isto pelo dinheiro, o dinheiro é uma consequência do que eu acho que faço bem e que quero fazer melhor. Eu não tenho o curso em comunicação social, eu tenho o curso de cozinha (…) Se quisesse fazer isto pelo dinheiro, tinha acabado o Big Brother ia para a Arábia Saudita, começava a minha vida. Aqueles 100 mil eu fazia-os facílimo na Arábia Saudita com o emprego que eu tinha», frisou.

«Eu faço isto porque eu gosto, porque é uma coisa que me dá prazer, quando eu venho eu não sinto que venho trabalhar. Eu sinto que venho divertir», explicou.

«Trabalho para chegar mais longe possível no mundo da televisão. Fui a protagonista», disse ainda.