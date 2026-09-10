Discussão no Big Brother All Stars acaba com Érica Silva a insultar Catarina Miranda: «És uma grande cabra!»
- Ângelo de Oliveira
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Uma discussão entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro, que começou por causa de uma pizza, acabou por envolver Érica Silva e terminou num momento de grande tensão.
Uma intensa discussão entre Catarina Miranda e Francisco Monteiro acabou por fazer subir os ânimos na Casa do Big Brother All Stars e teve como ponto de partida uma pizza. Durante o confronto, Miranda terá feito um comentário que não agradou a Érica Silva, alegadamente relacionado com a namorada de Francisco Monteiro.
A concorrente não escondeu a revolta ao ouvir as palavras de Miranda e reagiu de forma contundente. Érica afirmou que, caso estivesse no lugar da namorada de Francisco, lhe daria dois estalos na cara. A discussão rapidamente ganhou outra dimensão e Érica Silva acabou por perder a cabeça com Catarina Miranda.
«És uma grande cabra», atirou Érica aos berros com a colega, num dos momentos mais tensos do confronto. As palavras deixaram evidente a intensidade da discussão, que acabou por envolver vários concorrentes da Casa.
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